O Campeonato Sul-Americano ganhará novo formato para este ano. Com já anunciado, a competição passará a ter 6 seleções: Argentina XV, Uruguai XV (com seus jogos não valendo para o Ranking Mundial), Chile, Brasil, Paraguai e Colômbia. Originalmente, os planos davam conta de que chilenos e brasileiros iriam a campo oficialmente como Chile XV e Brasil XV, mas as duas seleções deverão jogar valendo pontos para o Ranking.

As seleções foram separadas em duas chaves de 3 equipes cada, mas a competição terá somente 3 rodadas. Com isso, os times de uma chave enfrentarão apenas os times de outra chave e o campeã será o time com mais pontos – mesmo que duas seleções terminem invictas e sem se enfrentarem.

A outra novidade será o sistema de bônus, que deverá ser o francês, isto é, com o bônus ofensivo sendo dado apenas se uma equipe vencer a outra somando 3 tries a mais que o oponente.

Os jogos serão todos em maio e Brasil receberá Chile e Colômbia e visitará a Argentina XV.

Dia 05 de maio

Colômbia x Uruguai XV

Paraguai x Argentina XV

Brasil x Chile

Dia 12 de maio

Uruguai XV x Chile

Argentina XV x Brasil

Paraguai x Colômbia

Dia 19 de maio

Argentina XV x Uruguay XV

Chile x Paraguai

Brasil x Colômbia