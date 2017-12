A Copa Europeia voltou! Entre essa sexta dia 8 e o domingo dia 10 os melhores clubes europeus estarão em campo pela 2ª rodada da mais importante competição continental, a Champions Cup!

No Grupo 1, líder e vice líder duelarão, com o jogão entre La Rochelle e Wasps no sábado ganhando as atenções. No Grupo 2, os olhos estarão no domingo sobre o super clássico continental entre Saracens e Clermont, que fizeram a grande final da Champions Cup da temporada passada. O reencontro entre as duas potências se dará em um momento no qual nenhum dos dois está brilhando em seu campeonato nacional, mas a força dos elencos garantirá o espetáculo. Os Saracens lamentam a perda de Maro Itoje por fratura no queixo.

No Grupo 3, Glasgow, invicto na temporada do PRO14, receberá o Montpellier na sexta-feira, em jogão de vida ou morte para os dois clubes que têm muita ambição. Ambos estarão depois de olho no duelo dos dois melhores times do momento na chave, Exeter Chiefs e Leinster, que se enfrentarão no domingo em outro embate de arrepiar. Os Chiefs são os melhores hoje na Inglaterra, enquanto o Leinster tem a força de um grande elenco e de sua tradição.

Já o Grupo 4 é o mais equilibrado e terá dois encontros que poderão produzir novo líder. No sábado, o atual líder Leicester Tigers visitará o Munster, que tem a mesma pontuação do oponente, enquanto Castres e Racing farão duelo francês na perseguição aos ponteiros.

Por fim, o Grupo 5 será abrilhantado pelo duelo de arrepiar entre Bath e Toulon no sábado, que brigarão pela liderança do grupo após duas vitórias para cada lado até aqui.

Challenge Cup em ação

A segunda copa europeia, a Challenge Cup, terá sua terceira rodada entre quinta e sábado, com destaques para o jogo isolado da quinta entre Toulouse e Lyon e para o jogão de sábado entre Newcastle Falcons e Bordeaux.

Ainda no sábado, o Continental Shield, a terceira copa europeia, também terá sua terceira rodada. Como a primeira fase da competição conta somente com 4 rodadas, o momento será de decisões.

EPCR Champions Cup – Copa Europeia de Rugby

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 08 de dezembro

17h45 – Glasgow Warriors x Montpellier

Sábado, dia 09 de dezembro

11h00 – Scarlets x Treviso

13h15 – Toulon x Bath

15h30 – Northampton Saints x Ospreys

15h30 – Castres x Racing

17h45 – Munster x Leicester Tigers

Domingo, dia 10 de dezembro

11h00 – Harlequins x Ulster

11h00 – La Rochelle x Wasps

13h15 – Saracens x Clermont

15h30 – Exeter Chiefs x Leinster

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 La Rochelle França La Rochelle 2 10 Wasps Inglaterra Coventry 2 5 Ulster Irlanda Belfast 2 4 Harlequins Inglaterra Londres 2 1 Grupo 2 Saracens Inglaterra Londres 2 10 Clermont França Clermont-Ferrand 2 9 Ospreys Gales Swansea 2 3 Northampton Saints Inglaterra Northampton 2 0 Grupo 3 Leinster Irlanda Dublin 2 10 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 2 8 Montpellier França Montpellier 2 3 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 2 0 Grupo 4 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 2 6 Munster Irlanda Limerick 2 6 Racing França Paris 2 5 Castres França Castres 2 3 Grupo 5 Bath Inglaterra Bath 2 8 Toulon França Toulon 2 8 Scarlets Gales Llanelli 2 2 Benetton Treviso Itália Treviso 2 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

EPCR Challenge Cup – 2ª copa europeia

*Horários de Brasília

Quinta-feira, dia 07 de dezembro

17h45 – Toulouse x Lyon

Sexta-feira, dia 08 de dezembro



17h00 – Stade Français x Krasny Yar

17h00 – Agen x Pau

17h30 – Dragons x Enisei

Sábado, dia 09 de dezembro

11h30 – Zebre x Gloucester

13h00 – Sale Sharks x Cardiff Blues

13h00 – Worcester Warriors x Oyonnax

13h15 – Newcastle Falcons x Bordeaux

17h35 – Edinburgh x London Irish

18h00 – Brive x Connacht

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Newcastle Falcons Inglaterra La Rochelle 2 9 Bordeaux França Bordeaux 2 6 Dragons Gales Newport 2 6 Enisei Rússia Krasnoyarsk 2 1 Grupo 2 Cardiff Blues Gales Cardiff 2 9 Lyon França Lyon 2 4 Toulouse França Toulouse 2 3 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 2 3 Grupo 3 Pau França Pau 2 9 Gloucester Inglaterra Gloucester 2 6 Agen França Agen 2 5 Zebre Itália Parma 2 1 Grupo 4 Edinburgh Escócia Edimburgo 2 10 London Irish Inglaterra Reading 2 5 Krasny Yar Rússia Krasnoyarsk 2 5 Stade Français França Paris 2 2 Grupo 5 Connacht Irlanda Galway 2 9 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 2 6 Brive França Brive 2 5 Oyonnax França Oyonnax 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

EPCR Continental Shield – 3ª copa europeia

*Horários de Brasília

Sábado, dia 09 de dezembro

11h00 – Timisoara Saracens x Calvisano

12h00 – Heidelberger RK x Petrarca Padova

12h00 – Viadana x Batumi

12h00 – Rovigo x CDUL

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Timisoara Saracens Romênia Timisoara 2 9 Rovigo Itália Rovigo 2 6 Heidelberger RK Alemanha Heildelberg 2 4 Viadana Itália Viadana 2 1 Grupo 2 Batumi Geórgia Batumi 2 7 Calvisano Itália Calvisano 2 6 Petrarca Itália Padova 2 5 CDUL Portugal Lisboa 2 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- As equipes de um grupo enfrentam apenas equipes do outro grupo;i

- Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata

