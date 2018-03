O rugby de seleções terá nesse fim de semana sua última grande jornada até o mês de junho. É sábado de rodada final do Six Nations e domingo de rodada final do Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”), além de sexta-feira decisiva para o Six Nations Feminino. Vamos às prévias e escalações?

Irlanda vai a Londres sedenta pelo Grand Slam

Sábado é Dia de São Patrício (St. Patrick’s Day)! Quer dia melhor para um duelo entre Irlanda e Inglaterra? Ainda mais um tão importante. A Irlanda, já campeã do Six Nations, irá ao estádio de Twickenham visitar a Inglaterra, ferida após duas derrotas seguidas que tiraram o título do poderoso time do técnico Eddie Jones. Em jogo, para os irlandeses, estará a conquista do Grand Slam, a maior honra do Six Nations, que é o título vencendo todas as partidas. Os irlandeses conseguiram o Grand Slam em somente 2 oportunidades na sua história (1948 e 2009). E um na casa da Inglaterra seria saboroso demais para os verdes que, contudo, não vencem os ingleses em Londres desde 2010.

O técnico Joe Schmidt fez somente uma mudança no seu XV titular, com a entrada do segunda linha Iain Henderson no posto de Devin Toner, que foi para o banco. Os verdes terão o grupo que vem despontando.

Já a Inglaterra, faminta pela reabilitação, efetuou muitas trocas em seu time. O hooker e capitão Dylan Hartley voltou ao time e terá a companhia de Kyle Sinckler na primeira linha, ao passo que George Kruis será a novidade na segunda linha no lugar de Launchbury, que vai para o banco. A terceira linha também foi mudada com as entradas de James Haskell e Sam Simmonds nos lugares dos lesionados Hughes e Lawes. A dupla de scrum-half e abertura é também novidade, com Wigglesworth ganhando a 9 titular (de Danny Care, na reserva agora) ao lado de Owen Farrell, desta vez com a 10 no lugar de Ford (agora no banco). Ben Te’o foi movido para primeiro centro e jogará ao lado de Jonathan Joseph. Daly, May e Watson foram mantidos no fundo.

Muitas dúvidas surgem com as opções de Jones. A Inglaterrra sofreu no breakdown em jogos cruciais neste Six Nations e terá que bater de frente com um dos times mais clínicos no setor, tendo Simmonds, Haskell e Robshaw a missão de baterem de frente com Stander, Leavy e O’Mahony, todos em grande fase. Já a dupla de abertura e scrum-half inglesa foi escolhida pelo entrosamento vindo do clube e terá a missão de produzir o que a dupla verde, de Murray e Sexton, produz. Difícil. E o deslocamento de Te’o para o primeiro centro, para colidir com Bundee Aki, gera interesse, mas também preocupação do lado da Rosa. Mesmo jogando fora de casa, o momento e o favoritismo parecem mesmo do Trevo.

França e Gales jogam pelo vice

Franceses e galeses entrarão em campo em Cardiff de olho no vice campeonato e em pontos importantes no Ranking mundial. A França não vence na casa de Gales desde 2010, mas o triunfo sobre os ingleses empolgou o torcedor dos Bleus.

A grande perda dos visitantes é a lesão do capitã Guirado, que dará lugar Pelissié, enquanto Bastareaud assumirá a capitania do time. A primeira linha ainda terá a novidade da entrada de Cedate Gomes Sa no posto de Slimani, que não foi bem contra os ingleses. Já na linha, Gaël Fickou ganhou a posição de Benjamin Fall na ponta, completando as 3 mudanças do técnico Jacques Brunel.

Gales, por sua vez, comemorou a volta do capitão Alun Wyn Jones na segunda linha. A formação da terceira linha com Taulupe Faletau, Josh Navidi e Justin Tipuric será um teste interesse do técnico Warren Gatland, que terá ainda o retorno do abertura Dan Biggar como titular ao lado de Gareth Davies. Scott Williams fará dupla de centros com Hadleigh Parkes, ao passo que Leigh Halfpenny é o celebrado retorno na camisa 15. Para os Dragões, os retornos são a oportunidade de Gatland voltar a trabalhar com um time mais próximo de seu ideal, pensando na sequência do trabalho.

Escócia e Itália se encaram por um encerramento feliz

A última rodada do Six Nations, na verdade, começará com o duelo que terá menos em jogo. A Itália, já condenada ao último lugar, receberá a Escócia, com os dois times buscando encerrarem o torneio com boa imagem. Para os italianos, a vitória é crucial para subirem no Ranking e aliviarem as cobranças.

Os escoceses terão um grupo experiente com 5 alterações com relação ao último compromisso. Tommy Seymour voltará à ponta, enquanto Nick Grigg ganhou a camisa 12. Na segunda linha, Tim Swinson ganhou vaga, ao passo que a primeira linha terá as entradas dos experientes WP Nel e Fraser Brown. Por sua vez, a Itália teve somente 1 troca, com a entrada do asa Jake Polledri, inglês de ascendência italiana, que debutará pelos Azzurri.

Espanha pela Copa, Geórgia pelo título

O domingo será de mais decisões na Europa. O Rugby Europe Championship, o “Six Nations B”, conhecerá seu campeão com o jogo de maior rivalidade do Leste Europeu: Geórgia e Romênia, que se enfrentarão em Tbilisi, capital georgiana. Os Lelos da Geórgia precisam apenas de 1 ponto para serem campeões – ou melhor, serão campeões se os romenos não vencerem com bônus. Favoritismo georgiano e muito jogo de forwards pela frente.

O outro jogo que importa muito é a visita da Espanha à Bélgica. Se os Leões espanhóis conseguirem uma simples vitória carimbarão passaporte para o Japão, conseguindo a classificação à Copa do Mundo de 2019. A Romênia ficará torcendo pela Bélgica.

Por fim, a Alemanha receberá a Rússia e precisará de uma vitória bonificada para tentar escapar da lanterna da temporada. O último colocado terá que encarar Portugal na repescagem de promoção e rebaixamento e a situação não está nada fácil para os alemães.

Antes, no sábado, duas partidas movimentarão a luta pelo vice campeonato do Rugby Europe Trophy, o “Six Nations C”. A Suíça receberá a Polônia, ao passo que a Holanda receberá a República Tcheca, em jogo que interessa ao Brasil, pois qualquer vitória holandesa derrubará os Tupis uma posição no Ranking Mundial.

França perto da taça no feminino

A França está com a mão na taça do Six Nations Feminino e nessa sexta-feira terá tudo para confirmar seu título ao visitar o fraco País de Gales. Uma simples vitória dará a taça às francesas.

Enquanto isso, a Inglaterra receberá a Irlanda e buscará fazer sua parte, indo atrás da vitória ao passo que torce pelas galesas. A Irlanda declinou bastante neste ano e não parece páreo para as Red Roses campeãs mundiais. Por fim, no domingo, a Itália recebe a Escócia em jogo contra a colher de pau (último lugar).

*Horários de Brasília

Sábado, dia 17 de março

09h30 – Itália x Escócia, em Roma – Six Nations – ESPN+ AO VIVO

Árbitro: Pascal Gaüzère (França)

Histórico: 28 jogos, 20 vitórias da Escócia e 8 vitórias da Itália. Último jogo: Escócia 34 x 13 Itália, em 2017 (amistoso);

Itália: 15 Matteo Minozzi, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Giulio Bisegni, 12 Tommaso Castello, 11 Mattia Bellini, 10 Tommaso Allan, 9 Marcello Violi, 8 Sergio Parisse, 7 Jake Polledri, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 Alessandro Zanni, 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini, 1 Andrea Lovotti;

Suplentes: 16 Oliviero Fabiani, 17 Nicola Quaglio, 18 Tiziani Pasquali, 19 Abraham Steyn, 20 Giovanni Licata, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Carlo Canna, 23 Jayden Hayward;

Escócia: 15 Stuart Hogg, 14 Tommy Seymour, 13 Huw Jones, 12 Nick Grigg, 11 Sean Maitland, 10 Finn Russell, 9 Greig Laidlaw, 8 Ryan Wilson, 7 Hamish Watson, 6 John Barclay (c), 5 Jonny Gray, 4 Tim Swinson, 3 WP Nel, 2 Fraser Brown, 1 Gordon Reid;

Suplentes: 16 Stuart McInally, 17 Jamie Bhatti, 18 Zander Fagerson, 19 Richie Gray, 20 David Denton, 21 Ali Price, 22 Pete Horne, 23 Blair Kinghorn;

11h00 – Suíça x Polônia, em Genebra – Rugby Europe Trophy – Rugby Europe TV AO VIVO

Histórico: 3 jogos, 2 vitórias da Polônia e 1 vitória da Suíça. Último jogo: Polônia 12 x 22 Suíça, em 2017 (Rugby Europe Trophy);

11h00 – Holanda x República Tcheca, em Amsterdã – Rugby Europe Trophy – Rugby Europe TV AO VIVO

Histórico: 8 jogos, 4 vitórias da Holanda e 4 vitórias da República Tcheca. Último jogo: República Tcheca 22 x 10 Holanda, em 2011 (Rugby Europe Trophy);

11h45 – Inglaterra x Irlanda, em Londres – Six Nations – Millennium Trophy – ESPN+ AO VIVO

Árbitro: Angus Gardner (Austrália)

Histórico: 132 jogos, 76 vitórias da Inglaterra, 48 vitórias da Irlanda e 8 empates. Último jogo: Irlanda 13 x 09 Inglaterra, em 2017 (Six Nations);

Inglaterra: 15 Anthony Watson, 14 Jonny May, 13 Jonathan Joseph, 12 Ben Te’o, 11 Elliot Daly, 10 Owen Farrell, 9 Richard Wigglesworth, 8 Sam Simmonds, 7 James Haskell, 6 Chris Robshaw, 5 George Kruis, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Dylan Hartley, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Jamie George, 17 Joe Marler, 18 Dan Cole, 19 Joe Launchbury, 20 Don Armand, 21 Danny Care, 22 George Ford, 23 Mike Brown;

Irlanda: 15 Rob Kearney, 14 Keith Earls, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Johnny Sexton, 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Dan Leavy, 6 Peter O’Mahony, 5 Iain Henderson, 4 James Ryan, 3 Tadhg Furlong, 2 Rory Best (c), 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Sean Cronin, 17 Jack McGrath, 18 Andrew Porter, 19 Devin Toner, 20 Jordi Murphy, 21 Kieran Marmion, 22 Joey Carbery, 23 Jordan Larmour;

14h00 – Gales x França, em Cardiff – Six Nations – ESPN+ e TV5 Monde AO VIVO

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nova Zelândia)

Histórico: 95 jogos, 48 vitórias de Gales, 44 vitórias da França e 3 empates. Último jogo: França 20 x 18 Gales, em 2017 (Six Nations);

Gales: 15 Leigh Halfpenny, 14 George North, 13 Scott Williams, 12 Hadleigh Parkes, 11 Liam Williams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Josh Navidi, 6 Justin Tipuric, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Cory Hill, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Rob Evans;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Nicky Smith, 18 Samson Lee, 19 Bradley Davies, 20 Aaron Shingler, 21 Aled Davies, 22 Gareth Anscombe, 23 Steff Evans;

França: 15 Benjamin Fall, 14 Gael Fickou, 13 Mathieu Bastareaud (c), 12 Geoffrey Doumayrou, 11 Remy Grosso, 10 Francois Trinh-Duc, 9 Maxime Machenaud, 8 Marco Tauleigne, 7 Wenceslas Lauret, 6 Yacouba Camara, 5 Paul Gabrillagues, 4 Sebastien Vahaamahina, 3 Cedate Gomes Sa, 2 Adrien Pelissie, 1 Jefferson Poirot;

Suplentes: 16 Camille Chat, 17 Dany Priso, 18 Rabah Slimani, 19 Bernard Le Roux, 20 Mathieu Babillot, 21 Baptiste Couilloud, 22 Lionel Beauxis, 23 Geoffrey Palis;

Domingo, dia 18 de março

09h00 – Geórgia x Romênia, em Tbilisi – Rugby Europe Championship – Copa Antim – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Pierre Brousset (França)

Histórico: 22 jogos, 12 vitórias da Geórgia, 9 vitórias da Romênia e 1 empate. Último jogo: Romênia 08 x 07 Romênia, em 2017 (Rugby Europe Championship);

09h00 – Bélgica x Espanha, em Bruxelas – Rugby Europe Championship/Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Vlad Iordăchescu (Romênia)

Histórico: 15 jogos, 13 vitórias da Espanha, 1 vitória da Bélgica e 1 empate. Último jogo: Espanha 30 x 00 Bélgica, em 2017 (Rugby Europe Championship);

09h00 – Alemanha x Rússia, em Colônia – Rugby Europe Championship/Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Ian Tempest (Inglaterra)

Histórico: 9 jogos e 9 vitórias da Rússia. Último jogo: Rússia 52 x 25 Alemanha, em 2017 (Rugby Europe Championship);

Feminino

Sexta-feira, dia 16 de março

14h30 – Inglaterra x Irlanda, em Coventry – Six Nations

Histórico: 25 jogos, 23 vitórias da Inglaterra e 2 vitórias da Irlanda. Último jogo: Irlanda 07 x 34 Inglaterra, em 2017 (Six Nations);

15h00 – Gales x França, em Colwyn Bay – Six Nations

Histórico: 23 jogos, 19 vitórias da França e 4 vitórias de Gales. Último jogo: França 33 x 19 Gales, em 2017 (Six Nations);

Domingo, dia 18 de março

11h00 – Itália x Escócia, em Padova – Six Nations

Histórico: 17 jogos, 10 vitórias da Itália, 6 vitórias da Escócia e 1 empate. Último jogo: Escócia 10 x 14 Itália, em 2017 (Six Nations);

Tabelas

Six Nations

Seleção Jogos Pontos Irlanda 4 19 Gales 4 11 Inglaterra 4 10 França 4 10 Escócia 4 8 Itália 4 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Six Nations Feminino

Seleção Jogos Pontos França 4 19 Inglaterra 4 16 Irlanda 4 10 Escócia 4 5 Gales 4 5 Itália 4 5

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Rugby Europe Championship/Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2019

Seleção Jogos Championship 2018 Pontos Championship 2018 Jogos Eliminatórias 2017-2018 Pontos Eliminatórias 2017-2018 Geórgia* 4 19 - - Romênia 4 14 8 29 Espanha 4 13 7 26 Rússia 4 6 7 15 Alemanha 4 0 7 8 Bélgica 4 5 8 7 *Não disputa as Eliminatórias

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -

_______

- Último colocado em 2018 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;

_______

ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2019

- Somatória dos torneios de 2017 e 2018;

- Geórgia já está classificada para a Copa do Mundo de 2019 e seus jogos não valem pelas Eliminatórias;

- Melhor equipe de 2017-2018, excluindo a Geórgia, garante vaga na Copa do Mundo de 2019;

- Segunda melhor equipe garante vaga na Repescagem Europeia;

Rugby Europe Trophy

Seleção Jogos Pontos Portugal 4 19 Holanda 4 14 República Tcheca 3 9 Polônia 3 5 Suíça 4 5 Moldávia 4 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);