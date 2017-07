ARTIGO COM VÍDEOS – A Argentina viveu um fim de semana de gala com as finais de suas quatro divisões nacionais.

Em La Catedral, a casa do CASI, em San Isidro, Grande Buenos Aires, foi disputada a grande final do Nacional de Clubes, a divisão de elite do país, e pelo terceiro ano seguido e oitava vez na história o poderoso Hindú, de Don Torcuato, faturou a taça, com uma vitória por 20 x 10 sobre o Tala, de Córdoba, assegurando, novamente, a região metropolitana de Buenos Aires no topo do país.

Os Elefantes foram de novo perfeitos e negaram ao Tala seu título nacional. A linha do Hindú mostrou de novo a sua magia com Cancelliere fazendo o único try do time portenho na primeira etapa. Porém, antes do intervalo, Cuyaube fez o try dos cordobeses, levando a peleja em 10 x 10 à pausa. No segundo tempo, no entanto, o Hindú falou mais alto, Dias Bonilla pôs o Elefante na frente com penal e, aos 70′, saiu o try da vitória, com opilar Martínez Sosa no maul. Mais festa do escrete de Don Torcuato, dono da Argentina na última década.

Além da final, o Nacional teve o jogo contra o último lugar, que teve o CUBA, de Buenos Aires, derrotando o Old Resian, de Rosario, por largos 59 x 22. Na Argentina, as vagas no Nacional não são dos clubes, e sim as ligas regionais. Com isso, o campeonato o Litoral (onde jogam os clubes de Rosario) passará de 3 para 2 times em 2017, mas o Old Resian poderá estar na primeira divisão nacional no ano que vem caso termine o Litoral de 2017 entre os dois melhores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já na final do Nacional de Clubes B, a segunda divisão, o título ficou com o Atlético del Rosario, que venceu o Jockey Club de Córdoba por 36 x 22 e, com o título, está garantido na primeira divisão do Nacional de Clubes de 2018.

Por sua vez, o La Tablada, também de Córdoba, salvou o fim de semana da província sendo campeão da terceira divisão argentina, o Torneio do Interior, que não conta com a participação de clubes de Buenos Aires. Na final, o La Tablada derrotou o Gimnasia y Esgrima de Rosario por 25 x 3.

ICBC Nacional de Clubes – Campeonato Argentino

Final



10 20

Tala 10 x 20 Hindú, em San Isidro

Repescagem de rebaixamento

CUBA 59 x 22 Old Resian



Lista de campeões

8 títulos – Hindú (URBA)

4 títulos – SIC (URBA)

3 títulos – Duendes (Rosario)

1 título – Alumni (URBA), CASI (URBA), CUBA (URBA), Jockey Club Rosario (Rosario), La Plata (URBA), La Tablada (Córdoba), San Cirano (URBA) e San Luis (URBA)

ICBC Nacional de Clubes B – 2ª divisão do Campeonato Argentino

Final



Jockey Club de Córdoba 22 x 36 Atletico del Rosario

Torneio do Interior – 3ª divisão do Campeonato Argentino (sem Buenos Aires)

La Tablada 25 x 23 Gimnasia y Esgrima de Rosario

Argentina XV derrotou o Toulon em amistoso

O CASI ainda assistiu ao amistoso internacional entre a Argentina XV, a seleção argentina de desenvolvimento, e o Toulon, da França, que iniciou sua pré temporada de amistosos, de olho no Top 14, que larga na última semana de agosto. E o resultado foi surpreendente. Os franceses colocaram em campo vários nomes de ponta, capitaneados pelo argentino Juan Martín Fernández Lobbe, mas, sem ritmo, o galático Toulon foi superado com louvor pelos argentinos: 45 x 24.

Delguy duas vezes, Etchart e Juan Cruz González marcaram nada menos que 4 tries para os argentinos no primeiro tempo, ao passo que Bastareaud fez os 2 tries franceses. Depois, na volta dos vestiários, Meric descontou e pôs o Toulon no páreo, mas González e Etchart cruzaram o in-goal pela segunda vez cada. No fim, Buliruarua fez o último try francês.

Argentina XV 45 x 24 Toulon

Argentina XV: 1- Felipe Arregui, 2- Agustín Gómez Di Nardo, 3- Santiago Medrano; 4- Santiago Portillo, 5- Diego Galetto; 6-Mariano Romanini, 7- Francisco Gorrisen (c), 8- Rodrigo Bruni; 9- Gonzalo Bertranou, 10- Juan Cruz González; 11- Manuel Montero, 12- Tomás Granella, 13- Santiago Álvarez Fourcade, 14- Rodrigo Etchart, 15- Bautista Delguy.

Toulon: Padovani ; Pietersen, Bastareaud, McAlister, Buliruarua ; Wisniewski, Meric ; Fernandez Lobbe (c), Lakafia, Monribot ; Gorgodze, Rebbadj ; Setiano, Soury, Fresia;

Foto: UAR