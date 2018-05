As atenções nos Estados Unidos neste fim de semana estarão sobre a bola oval global, já que duas grandes seleções se enfrentarão em Washington abrindo a série de amistosos pelo mundo. África do Sul e Gales escolheram os EUA para exibirem suas marcas e esperam grande público no RFK Stadium.

O novo técnico sul-africano Rassie Erasmus, que fará seu primeiro jogo no comando dos Springboks, usará o duelo para testar muitos atletas jovens, viajando com um jovem elenco e colocando entre os 15 titulares nada menos que 7 debutantes, liderados por Piet-Steph Du Toit, que ganhou a capitania para a partida.

Ganharam suas primeiras escalações os pontas Travis Ismaiel e Makazole Mapimpi, o centro Andre Esterhuizen, o scrum-half Ivan van Zyl, o asa Kwagga Smith (de experiência apenas no sevens), o segunda linha Jason Jenkins e o pilar Ox Nche. No núcleo mais experiente do XV estão o abertura Elton Jantjies e o centro Jesse Kriel.

Gales foi assolado na véspera do jogo por lesões, com Navidi e Shingler (na terceira linha) sendo cortado nesta semana. O técnico Warren Gatland também apostou em um time jovem

Copa das Nações começará

No Uruguai, o sábado será de largada para a Copa das Nações (World Rugby Nations Cup), competição de desenvolvimento da federação internacional que, pela primeira vez, terá somente uma seleção principal, o Uruguai, enfrentando 3 seleções de desenvolvimento – Fiji Warriors, Argentina XV e Italia Emergenti. Isto é, torneio bom à vista e imprevisível, mas sem valer pontos para o Ranking.

Decisão na Ásia

O outro destaque é a grande decisão do Campeonato Asiático, que decidirá o time do continente que irá à Repescagem Mundial das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019. Jogando em casa, Hong Kong tem a vantagem e o favoritismo sobre a Coreia do Sul, mas os Dragões têm antes que provar em campo a condição.

Sábado, dia 02 de junho (horário de Brasília)



05h00 – Hong Kong x Coreia do Sul, em Hong Kong – Asia Rugby Championship / Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

Árbitro: Shuhei Kubo (Japão)

Histórico: 31 jogos, 16 vitórias de Hong Kong e 15 vitórias da Coreia do Sul. Último jogo: Coreia do Sul 21 x 30 Hong Kong, em 2018 (Asia Rugby Championship);

12h30 – Argentina XV x Italia Emergenti, em Las Piedras (Uruguai) – Copa das Nações

15h00 – Uruguai x Fiji Warriors, em Las Piedras (Uruguai) – Copa das Nações

18h00 – África do Sul x Gales, em Washington (Gales)

Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)

Histórico: 33 jogos, 28 vitórias da África do Sul, 4 vitórias de Gales e 1 empate. Último jogo: Gales 24 x 22 África do Sul, em 2017 (amistoso);

África do Sul: 15 Curwin Bosch, 14 Travis Ismaiel, 13 Jesse Kriel, 12 Andre Esterhuizen, 11 Makazole Mapimpi, 10 Elton Jantjies, 9 Ivan van Zyl, 8 Dan du Preez, 7 Oupa Mohoje, 6 Kwagga Smith, 5 Pieter-Steph du Toit (c), 4 Jason Jenkins, 3 Wilco Louw, 2 Chiliboy Ralepelle, 1 Ox Nche;

Suplentes:16 Akker van der Merwe, 17 Steven Kitshoff, 18 Thomas du Toit, 19 Marvin Orie, 20 Sikhumbuzo Notshe, 21 Embrose Papier, 22 Robert du Preez, 23 Warrick Gelant;

Gales: 15 Hallam Amos, 14 Tom Prydie, 13 George North, 12 Owen Watkin, 11 Steff Evans, 10 Gareth Anscombe, 9 Tomos Williams, 8 Ross Moriarty, 7 Ellis Jenkins (c), 6 Seb Davies, 5 Cory Hill, 4 Bradley Davies, 3 Dillon Lewis, 2 Elliot Dee, 1 Nicky Smith;

Suplentes: 16 Ryan Elias, 17 Wyn Jones, 18 Rhodri Jones, 19 Adam Beard, 20 Aaron Wainwright, 21 Aled Davies, 22 Rhys Patchell/Gareth Davies, 23 Hadleigh Parkes;