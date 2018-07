O domingo é de final da Copa do Mundo de Futebol, mas o sábado é de decisão no rugby, com o jogo de volta entre Alemanha e Samoa pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 rolando na cidade alemã de Heidelberg.

No primeiro embate entre as duas seleções, no dia 30 de junho, em Samoa, a vitória foi dos favoritos samoanos por largos 66 x 15. Agora, os alemães terão uma quase impossível missão de derrotarem o poderoso oponente por 52 pontos de diferença. Quem sair vitorioso no placar agregado se garantirá na Copa do Mundo e quem perder terá uma última chance jogando a Repescagem Mundial em novembro, valendo a última vaga.

11h00 – Alemanha x Samoa, em Heidelberg

Histórico: 2 jogos e 2 vitórias de Samoa. Último jogo: Samoa 66 x 15 Alemanha, em 2018 (Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019);

*Horário de Brasília

Madagascar e Costa do Marfim vencem na quarta

Na quarta-feira, duas partidas movimentaram a segunda divisão da Copa da África, a Taça Prata. No Grupo Norte, em Toulouse, na França, a Costa do Marfim estreou vencendo o Senegal de virada por 25 x 21, após ir para o intervalo atrás por 13 x 07. Senegal encerrou suas partidas e está eliminado da luta pela promoção, mas se safou do rebaixamento pelo bônus defensivo.

Já no Grupo Sul, na Zâmbia, Madagascar estreou atropelando Botsuana por 62 x 18 e rebaixou o oponente, que encerrou sua participação como o pior da competição.

No sábado, Madagascar encara Zâmbia e a Costa do Marfim duela com a Argélia. Os vencedores farão a grande final, valendo promoção.

Copa da África – Taça Prata – 2ª divisão africana

Quarta

Costa do Marfim 25 x 21 Senegal, em Toulouse (França)

Madagascar 62 x 18 Botsuana, em Mufulira (Zâmbia)

Sábado

Costa do Marfim x Argélia, em Toulouse (França)

Zâmbia x Madagascar, em Mufulira