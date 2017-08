No dia 19 de agosto, as grandes seleções do Hemisfério Sul retornarão a campo com as disputas do Rugby Championship. Os All Blacks tiveram seu elenco anunciado hoje, com 33 nomes sendo convocados por Steve Hansen. A notável ausência é Julian Savea, ex melhor do mundo, que foi preterido pelo treinador. Aaron Cruden, Malakai Fekitoa, Charlie Faumuina ficaram de fora por terem assinado contratos com clubes do exterior, estando de malas prontas para o rugby europeu.

Avançados: Kieran Read (c) (Crusaders), Liam Squire (Highlanders), Sam Cane (Chiefs), Ardie Savea (Hurricanes), Jerome Kaino (Blues), Vaea Fifita (Hurricanes), Sam Whitelock (Crusaders), Brodie Retallick (Chiefs), Scott Barrett (Hurricanes), Luke Romano (Crusaders), Owen Franks (Crusaders), Nepo Laulala (Chiefs), Ofa Tu’ungafasi (Blues), Joe Moody (Crusaders), Wyatt Crockett (Crusaders), Dane Coles (Hurricanes), Codie Taylor (Crusaders), Nathan Harris (Chiefs);

Linha: Ben Smith (Highlanders), Jordie Barrett (Hurricanes), Israel Dagg (Crusaders), Waisake Naholo (Hghlanders), Nehe Milner-Skudder (Hurricanes), Rieko Ioane (Blues), Anton Lienert-Brown (Chiefs), Ryan Crotty (Crusaders), Sonny Bill Williams (Blues), Ngani Laumape (Hurricanes), Beauden Barrett (Hurricanes), Lima Sopoaga (Highlanders), Damian McKenzie (Chiefs), Aaron Smith (Highlanders), TJ Perenara (Hurricanes), Tawera Kerr-Barlow (Chiefs);

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Canterbury retém o Ranfurly Shield

Na sexta-feira, o rugby neozelandês começou também a sua temporada de interprovincial, com os times da Mitre 10 Cup (o Campeonato Neozelandês) e do Heartland Championship (o Campeonato Neozelandês amador) começando o aquece para a temporada. A atração da vez foi o tradicional Ranfurly Shield, a troféu desafio do país, o título nacional mais antigo da história do rugby kiwi, cuja disputa se iniciou em 1904. O sistema de disputas é simples: o detentor do troféu aceita desafios ao longo do ano e, se o desafiante vencer a partida na casa do defensor, o troféu muda de mãos.

Porém, no caso do defensor do Ranfurly Shield ser uma das equipes da Mitre 10 Cup, antes do início da temporada ela deve aceitar desafios das equipes do Heartland Championship e os jogos são excepcionalmente na casa dos desafiantes. Nessa sexta, o campeão nacional Canterbury, a base dos Crusaders, jogando com seu time de desenvolvimento, visitou seu vizinho Mid Canterbury e venceu por tranquilos 67 x 07. No dia 17, será dada a largada para a Mitre 10 Cup.



Mid Canterbury 07 x 67 Canterbury, em Ashburton