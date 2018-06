Giro de notícias internacionais!

Savea vai à França e abre mão da Copa do Mundo

Artilheiro de tries da Copa do Mundo de 2015 e segundo maior marcador de tries da história dos All Blacks, o ponta Julian Savea anunciou que jogará pelo Toulon, da França, após o término do Super Rugby 2018, deixando os Hurricanes após 8 temporadas no time.

Com isso, o jogador de somente 27 anos – e 54 jogos pelos All Blacks – não poderá defender a Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2019.

Joe Tomane no Leinster

Já o australiano Joe Tomane, centro e ponta de 28 anos, anunciou que está de mudança e deixará o Montpellier, da França, para atuar na próxima temporada pelo Leinster, da Irlanda. Tomane não fez o número de jogos necessários pelos Wallabies para – de acordo com as regras da Rugby Australia – seguir atuando pela seleção.

Billy Vunipola lesionado mais uma vez

A vida do terceira linha da Inglaterra Billy Vunipola não anda fácil. Depois de ter sofrido recentemente com lesões, o jogador terá que voltar mais cedo ao país, por conta de uma lesão de ligamento no último jogo contra a África do Sul – agravando um problema que o atleta já havia tido em janeiro. Vunipola tinha acabado de voltar a jogar pela seleção após se recuperar de fratura no braço.

Greater Sydney Rams de fora do NRC

O Campeonato Australiano, o NRC, deverá ter uma equipe a menos para sua edição 2018. Foi anunciado que o Greater Sydney Rams deixou a competição, que é a principal da Austrália abaixo do Super Rugby e que tem início entre agosto e setembro, ainda a ser definido.

Com isso, Sydney, que era a única cidade com 2 times, passará a ter somente 1, o Sydney Rays. Ainda não foi anunciado se o NRC substituirá os Rams ou se a competição cairá de 9 para 8 times.

Crusaders venceram os Barbarians Franceses

Enquanto as seleções nacionais estão em campo, o Super Rugby está parado, mas o líder Crusaders marcou amistoso contra os Barbarians Franceses – oficialmente a segunda seleção da França – por 42 x 26.