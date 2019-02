Com o Six Nations em andamento, o assunto Copa do Mundo está no ar e vale a pena olhar como estão as apostas para o Mundial neste mês.

Neste difícil contexto competitivo, sites de bolsa esportiva como Betfair, mostram os All Blacks como grandes favoritos para vencer a Copa do Mundo de Rugby de 2019, com 45,5% de possibilidades até 15 de fevereiro, e dão apenas 11% de chances para a seleção da África do Sul. No entanto, duas outras equipes estão mais propensas a parar uma vitória da Nova Zelândia, Inglaterra e Irlanda, que estão favorecidas com 20% e 15,4%, respectivamente.

Finalmente, uma menção especial deve ser feita à seleção da Austrália, que conta com o 6,7% de chances de levantar a Copa no Japão.

A Copa do Mundo terá seu pontapé inicial em setembro.

- Continua depois da publicidade -

País Apelido/Símbolo* Jogos Pontos Grupo A Irlanda Shamrock (Trevo) Escócia Thistle (Cardo) Japão Brave Blossoms Rússia Medvedi (Ursos) Samoa Manu Samoa Grupo B Nova Zelândia All Blacks África do Sul Springboks Itália Gli Azzurri Namíbia Welwitschias Canadá Canucks Grupo C Inglaterra Red Rose (Rosa) França Les Bleus Argentina Los Pumas Estados Unidos Eagles Tonga 'Ikale Tahi Grupo D Austrália Wallabies Gales Dragons (Dragões) Geórgia Lelos Fiji Flying Fijians Uruguai Los Teros