Sábado foi de largada para a 6ª etapa da Série Mundial de Sevens masculina, em Vancouver, no Canadá. O primeiro dia não reservou maiores surpresas, com os favoritos avançando às quartas de final.

Os destaques ficaram para a grande vitória da Nova Zelândia sobre a África do Sul, por 33 x 14, com direito a 2 tries de Dylan Collier, e para a Austrália desbancando os Estados Unidos, campeões da etapa passada, por 31 x 21, com John Porch correndo para um hat-trick (3 tries).

O torneio tem transmissão ao vivo pelo Facebook da Série Mundial e pelo site do World Rugby.

Vancouver Sevens – 6ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina – dias 10 e 11 de março

Sábado, dia 10 de março

Nova Zelândia 31 x 26 Escócia

África do Sul 38 x 07 Rússia

Quênia 14 x 07 França

Fiji 45 x 05 Espanha

Inglaterra 36 x 05 Gales

Argentina 22 x 07 Samoa

Austrália 19 x 19 Canadá

Estados Unidos 45 x 00 Uruguai

Nova Zelândia 31 x 05 Rússia

África do Sul 21 x 00 Escócia

Quênia 43 x 00 Espanha

Fiji 38 x 07 França

Inglaterra 05 x 21 Samoa

Argentina 35 x 12 Gales

Austrália 50 x 07 Uruguai

Estados Unidos 28 x 21 Canadá

Escócia 24 x 26 Rússia

África do Sul 14 x 33 Nova Zelândia

França 12 x 12 Espanha

Fiji 24 x 21 Quênia

Gales 10 x 28 Samoa

Argentina 07 x 21 Inglaterra

Canadá 47 x 05 Uruguai

Estados Unidos 21 x 31 Austrália



Grupo A: 1 Austrália, 2 Estados Unidos, 3 Canadá, 4 Uruguai

Grupo B: 1 Inglaterra, 2 Argentina, 3 Samoa, 4 Gales

Grupo C: 1 Fiji, 2 Quênia, 3 França, 4 Espanha

Grupo D: 1 Nova Zelândia, 2 África do Sul, 3 Rússia, 4 Escócia

Domingo, dia 11 de março

Das 13h30 às 22h15 (hora de Brasília)

Quartas de final Challenge Trophy (9º lugar)

Canadá 00 x 19 Escócia

França 12 x 19 Gales

Rússia 14 x 07 Uruguai

Samoa 00 x 24 Espanha

Quartas de final Ouro

Austrália 19 x 24 África do Sul

Fiji 43 x 07 Argentina

Nova Zelândia 00 x 17 Estados Unidos

Inglaterra 00 x 12 Quênia

Semifinais pelo 13º lugar

Canadá x França

Uruguai x Samoa

Semifinais pelo Challenge Trophy

Escócia x Gales

Rússia x Espanha

Semifinais pelo 5º lugar

Austrália x Argentina

Nova Zelândia x Inglaterra

Semifinais pelo Ouro

África do Sul x Fiji

Estados Unidos x Quênia