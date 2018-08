ARTIGO COM VÍDEO – Tudo igual. O Rugby Championship teve seu início hoje em Sydney, na Austrália, com o jogaço tão aguardado entre Wallabies e All Blacks. A esperança existia na Austrália com relação a um possível sucesso dos Wallabies nessa que também era a primeira partida da Bledisloe Cup. Mas, após um primeiro tempo de equilíbrio, a Nova Zelândia falou mais alto e triunfou com contundência, 38 x 18, mostrando que ainda está longe de perder sua hegemonia regional.

O jogo começou com os Wallabies melhores, controlando a posse de bola, mas sem abrirem os espaços necessários na defesa kiwi. O placar foi aberto com os aussies aproveitando o primeiro penal para Reece Hodge arrematar certeiro, 3 x 0.

Os All Blacks perderam Ryan Crotty por lesão e quem voltou a mexer no marcador foi a Austrália, com penal chutado por Bernard Foley aos 20′, fazendo jus ao volume de jogo dos donos da casa. Enquanto isso, os neozelandeses erravam laterais e cediam turnovers pela pressão de Pocock e Hooper no breakdown. Porém, os Wallabies não transformavam as chances em tries, cometendo erros na finalização das jogadas.

A questão do volume de jogo foi se invertendo, com a Nova Zelândia acumulando mais posse na reta final do primeiro tempo. Beauden Barrett desperdiçou o primeiro penal para os All Blacks, aos 37′, mas aos 39′ os visitantes mostraram que não perdoam erros e após Ben Smith quebrar tackle Lukhan Tui a linha de passes encaixou e Aaron Smith marcou o primeiro try do jogo, mas com Barrett perdendo a conversão. Intervalo, Wallabies 6 x 5, mas em declínio.

E a queda de produção australiana se consumou em um terrível segundo tempo, que teve a Nova Zelândia voando baixo. Logo aos 43′, o contra ataque neozelandês apareceu, com Naholo roubando a bola para a disparada de Lienert-Brown e a finalização de Jack Goodhue. Try e virada.

A Austrália flertou com a reação com Foley puxando contra ataque com chute longo para Koroibete, que deu certo a princípio, mas o hooker Tolu Latu acabou cometendo passe para frente em offload. E pouco depois os Wallabies cometeram erro fatal, com Haylett-Petty vacilando em knock on que foi magistralmente punido por Beuden Barrett – que conduziu a bola com muita categoria com os pés para cravar o terceiro try. Nocaute.

Os Wallabies começaram a errar laterais e serem dominados nos scrums e, mesmo com a bola em mãos, os erros levaram a mais contra golpes letais, com a marca registrada neozelandesa. Aos 62′, o segunda linha Brodie Retallick apareceu em velocidade, aplicou dummy desconcertante em Foley e cravou o quarto try, acabando de vez com as esperanças dos anfitriões.

Em contra ataque aos 66′, o debutante Maddocks ainda vez o primeiro try para os Wallabies que tentavam impedir o bônus neozelandês, mas Naholo liquidouo jogo com 2 tries no fim para os All Blacks. Primeiro, aos 72′, apanhando longo chute de Barrett, e depois, aos 76′, fechando a conta. 38 x 18, números finais.

No sábado que vem o Eden Park, em Auckland, onde os All Blacks não perdem desde 1994, será o palco para o segundo jogo entre os dois rivais da Oceania e mais uma vitória neozelandesa assegurará outra vez a Bledisloe Cup para os Homens de Preto.

13 38

Austrália 13 x 38 Nova Zelândia, em Sydney – Bledisloe Cup jogo 1

Árbitro: Jaco Peyper (África do Sul)

Austrália

Try: Maddocks

Conversão: Foley (1)

Penais: Hodge (1) e Foley (1)

15 Israel Folau, 14 Dane Haylett-Petty, 13 Reece Hodge, 12 Kurtley Beale, 11 Marika Koroibete, 10 Bernard Foley, 9 Will Genia, 8 David Pocock, 7 Michael Hooper (c), 6 Lukhan Tui, 5 Adam Coleman, 4 Izack Rodda, 3 Sekope Kepu, 2 Tatafu Polota-Nau, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Tolu Latu, 17 Allan Alaalatoa, 18 Taniela Tupou, 19 Rob Simmons, 20 Pete Samu, 21 Nick Phipps, 22 Matt Toomua, 23 Jack Maddocks;

Nova Zelândia

Tries: Naholo (2), A Smith, Goodhue, B Barrett e Retallick

Conversões: B Barrett (4)

15 Ben Smith, 14 Waisake Naholo, 13 Jack Goodhue, 12 Ryan Crotty, 11 Rieko Ioane, 10 Beauden Barrett, 9 Aaron Smith, 8 Kieran Read (c), 7 Sam Cane, 6 Liam Squire, 5 Samuel Whitelock, 4 Brodie Retallick, 3 Owen Franks, 2 Codie Taylor 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Nathan Harris, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Ofa Tuungafasi, 19 Scott Barrett, 20 Ardie Savea, 21 TJ Perenara, 22 Damian McKenzie, 23 Anton Lienert-Brown;