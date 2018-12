ARTIGO COM VÍDEO – Sábado de muito sevens na Cidade do Cabo, África do Sul! A 2a etapa da Série Mundial de Sevens começou com muita emoção no Cape Town Sevens, com o torcedor sul-africano vestido com a camisa inspirada em Mandela.

E a grande expectativa do torcedor da casa era o jogaço entre África do Sul e Nova Zelândia pela fase de grupos.

Os All Blacks alimentaram as expectativas ao serem surpreendentemente derrotados por Samoa por 21 x 17. Com isso, esteve nas mãos dos sul-africanos uma eliminação precoce dos neozelandeses. E os Boks tiveram tudo para conseguir o feito, abrindo frente. Porém, a virada da Nova Zelândia aconteceu com Molia fazendo try no minuto final e Koroi marcando com o tempo esgotado. 26 x 21.

Nas demais chaves, destaques para a vitória de Fiji por 21 x 19 sobre a Inglaterra e da Espanha por 35 x 12 sobre a Argentina, naquela que foi a maior surpresa.

Clique aqui para assistir aos jogos ao vivo.

HSBC Sevens World Series 2018-19 – Série Mundial de Sevens – 2ª etapa, na Cidade do Cabo, África do Sul

*Horários de Brasília

Sábado, dia 08 de dezembro

06h15 – Escócia 21 x 14 Canadá

06h37 – Austrália 21 x 14 Gales

06h59 – Fiji 50 x 00 França

07h21 – Inglaterra 29 x 12 Quênia

07h43 – Argentina 12 x 35 Espanha

08h05 – Estados Unidos 54 x 00 Japão

08h27 – África do Sul 22 x 12 Samoa

08h49 – Nova Zelândia 35 x 00 Zimbábue

09h36 – Escócia 28 x 07 Gales

09h58 – Austrália 29 x 15 Canadá

10h20 – Fiji 38 x 07 Quênia

10h42 – Inglaterra 26 x 12 França

11h04 – Argentina 35 x 07 Japão

11h26 – Estados Unidos 38 x 17 Espanha

11h48 – África do Sul 43 x 00 Zimbábue

12h10 – Nova Zelândia 17 x 21 Samoa

12h57 – Canadá 28 x 07 Gales

13h19 – Austrália 26 x 14 Escócia

13h41 – França 19 x 12 Quênia

14h03 – Inglaterra 19 x 21 Fiji

14h50 – Espanha 52 x 00 Japão

15h12 – Estados Unidos 31 x 14 Argentina

15h34 – Samoa 33 x 12 Zimbábue

15h56 – Nova Zelândia 26 x 21 África do Sul

Grupo A: 1 África do Sul, 2 Nova Zelândia, 3 Samoa e Zimbábue

Grupo B: 1 Estados Unidos, 2 Espanha, 3 Argentina, 4 Japão

Grupo C: 1 Fiji, 2 Inglaterra, 3 França, 4 Quênia

Grupo D: 1 Austrália, 2 Escócia, 3 Canadá, 4 Gales

Domingo, dia 09 de dezembro

Quartas de final Challenge Trophy (9º lugar)

06h36 – 3º A x 4º D – Samoa x Gales

06h58 – 3º C x 4º B – França x Japão

07h20 – 3º D x 4º A – Canadá x Zimbábue

07h42 – 3º B x 4º C – Argentina x Quênia

Quartas de final Ouro



08h04 – 1º A x 2º D – África do Sul x Escócia

08h26 – 1º C x 2º B – Fiji x Espanha

08h48 – 1º D x 2º A – Austrália x Nova Zelândia

09h10 – 1º B x 2º C – Estados Unidos x Inglaterra

Semifinais pelo 13º lugar

09h57 –

10h19 –

Semifinais pelo Challenge Trophy (9º lugar)



10h41 –

11h03 –

Semifinais pelo 5º lugar

11h50 –

12h12 –

Semifinais pelo Ouro

12h34 –

12h56 –

Finais

13h43 – Decisão de 13º lugar

14h05 – Final do Challenge Trophy (9º lugar)

14h36 – Decisão de 5º lugar

15h18 – Decisão de Bronze (3º lugar)

15h44 – FINAL Ouro