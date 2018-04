ARTIGO COM VÍDEOS – Na Argentina, a penúltima rodada do Nacional de Clubes produziu o quarto classificado às quartas de final. Depois de San Luís, Pucará e Newman carimbarem suas vagas na rodada anterior, agora foi a vez do Alumni assegurar um lugar no mata-mata, após derrotar Jockey de Rosario no aperto.

O grupo mais parelho até aqui é o A, que teve o Duendes de Rosario perdendo em casa para o Hindú e o Tucumán Lawn Tennis eliminando o CUBA. Com isso, Hindú, Duendes e Tucumán Lawn Tennis brigarão na última rodada pela classificação. O CUBA tentará estragar a vida do Hindú, enquanto Duendes e TLT duelarão.

No Grupo B, por sua vez, o Belgrano perdeu a chance de carimbar a classificação ao ser derrotado pelo Natación y Gimnasia de Tucumán, que segue sonhando. Na rodada final, o Belgrano receberá o San Luis, enquanto o Natación receberá o eliminado Tala.

Arbitragem brasileira em jogo grande

Destaque também para Henrique Platais. O árbitro fluminense foi nomeado para um jogo de alto nível do Nacional de Clubes e decisivo: SIC e Tucumán RC. Jogo emocionante até o fim com try no último minuto, dando a vitória ao TRC, que precisará atropelar o Jockey de Rosario na última rodada e torcer para o SIC cair contra o Alumni. O SIC precisa apenas de 1 ponto.

Uruguaios mais do que vivos

No Nacional de Clubes B, os dois clubes uruguaios entrarão na rodada final com chances de irem às quartas. O Old Boys venceu o Palermo Bajo e embolou a briga em sua grupo pelo segundo lugar, enquanto o Old Christians venceu o Jockey de Salta e segue vice de sua chave. O Old Christians visitará o CASI na última rodada, enquanto o Old Boys visitará o Sporting de Mar del Plata.

ICBC Nacional de Clubes A – 1ª Divisão do Campeonato da Argentina

Duendes 09 x 15 Hindú

Tucumán Lawn Tennis 36 x 14 CUBA

San Luis 38 x 07 Tala

Natación y Gimnasia 25 x 19 Belgrano

Jockey de Rosario 23 x 26 Alumni

Tucumán Rugby 21 x 15 SIC

Newman 10 x 06 Pucará

Los Tarcos 46 x 19 La Tablada

Clubes Cidade União/Liga Jogos Pontos Grupo 1 Hindú Club Don Torcuato Buenos Aires/URBA 5 14 Duendes Rosario Rosario/Litoral 5 13 Tucumán Lawn Tennis Tucumán Tucumán/Noroeste 5 12 CUBA Buenos Aires Buenos Aires/URBA 5 7 Grupo 2 San Luis La Plata Buenos Aires/URBA 5 21 Belgrano Athletic Buenos Aires Buenos Aires/URBA 5 12 Natación y Esgrima Tucumán Tucumán/Noroeste 5 11 Tala Villa Walcarde Córdoba/Centro 5 5 Grupo 3 Alumni Tortuguitas Buenos Aires/URBA 5 18 SIC San Isidro Buenos Aires/URBA 5 14 Tucumán Rugby Yerba Buena Tucumán/Noroeste 5 9 Jockey Rosario Rosario Rosario/Litoral 5 6 Grupo 4 Pucará Almirante Brown Buenos Aires/URBA 5 20 Newman Benavidez Buenos Aires/URBA 5 18 Los Tarcos San Miguel de Tucumán Tucumán/Noroeste 5 5 La Tablada Córdoba Córdoba/Centro 5 4

ICBC Nacional de Clubes B – 2ª Divisão do Campeonato da Argentina

Urú Curé 17 x 15 GER

Universitario Tucumán 31 x 17 San Martín

Old Boys 41 x 25 Palermo Bajo

IPR Sporting 28 x 14 Lomas

Los Tordos 21 x 17 CASI

Jockey de Salta 12 x 20 Old Christians

Mar del Plata Club 29 x 13 Estudiantes de Paraná

Córdoba Athletic 08 x 38 Regatas

Clubes Cidade União/Liga Jogos Pontos Grupo 1 GER Rosario Rosario/Litoral 5 15 Universitario de Tucumán Tucumán Tucumán/Noroeste 5 13 Urú Curé Rio Cuarto Córdoba/Centro 5 11 San Martin Trés de Febrero Buenos Aires/URBA 5 9 Grupo 2 IPR Sporting Mar del Plata Mar del Plata/Pampas 5 17 Palermo Bajo Córdoba Córdoba/Centro 5 10 Lomas Athletic Lomas de Zamora Buenos Aires/URBA 5 10 Old Boys Montevidéu Uruguai 5 10 Grupo 3 CASI San Isidro Buenos Aires/URBA 5 18 Old Christians Montevidéu Uruguai 5 14 Los Tordos Guaymallén Cuyo (Mendoza)/Cuyo 5 13 Jockey Club de Salta Villa Walcarde Salta/Noroeste 5 1 Grupo 4 Regatas Bella Vista Buenos Aires/URBA 5 16 Mar del Plata RC Mar del Plata Mar del Plata/Pampas 5 14 Estudiantes Parana Entre Ríos/Litoral 5 12 Córdoba Athletic Córdoba Córdoba/Centro 5 5

Vídeos