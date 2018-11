ARTIGO COM VÍDEO – Foram 17 anos desde a última conquista, mas o Alumni voltou a soltar o grito de campeão da URBA, o Campeonato de Buenos Aires. A final foi domingo, em San Isidro, e opôs o Alumni ao papa títulos Hindú, 8 vezes campeão nos últimos 15 anos e campeão de 2017 em final justamente contra o Alumni.

Mas os alvirubros de Tortuguitas deram a volta por cima, quebrando a sina de 5 vices desde o título de 2001. Jogo de alta qualidade, que teve o Alumni abrindo 16 x 00 no primeiro tempo, para ver o Hindú reagir perigosamente e encostar no marcador em 16 x 14, com 25 minutos restantes para o encerramento. Houve troca de penais e o jogo foi se arrastando dramático. E com puro espírito do rugby, como no lance abaixo:



Porém, o pack do Alumni era melhor, segurou os Elefantes até o abertura Díaz Luzzi se converter no herói vermelho cravando o try da vitória aos 76′. 26 x 17, números finais.

URBA Top 12 – Campeonato de Buenos Aires

Final

Alumni 26 x 17 Hindú

Lista de campeões de Buenos Aires

33 títulos – CASI

25 título – SIC

14 títulos – CUBA

11 títulos – Belgrano

10 títulos – Hindú e Buenos Aires C&RC

6 títulos – Alumni

5 títulos – Atletico del Rosario

4 títulos – GEBA

3 títulos – Old Georgian

2 títulos – Lomas, Pucará e Banco Nación

1 título – La Plata, Obras Sanitarias e Olivos