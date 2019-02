A notícia vem do jornalista uruguaio Ignacio Chans, do site Referí. O World Rugby (a federação internacional) estuda assegurar uma vaga direta na Copa do Mundo de Rugby de 2023 para cada um dos 6 continentes, o que abriria um caminho mais acessível para nações sul-americanas como Uruguai e Brasil para garantirem lugar na competição.

Atualmente, a América do Sul é o único continente sem uma vaga direta na Copa do Mundo. O sistema de classificação para 2019 funcionou da seguinte maneira:

12 vagas para os 12 melhores do Mundial 2015 (Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Argentina, França, Irlanda, Gales, Escócia, Inglaterra, Itália, Japão e Geórgia);

2 vagas para a Oceania (Fiji e Tonga);

1 vaga para a Europa (Rússia);

1 vaga para a África (Namíbia);

1 vaga para a América do Norte (EUA);

1 vaga entre América do Norte e América do Sul (Uruguai);

1 vaga entre Europa e Oceania (Samoa);

1 vaga para a Repescagem Mundial, envolvendo 4 equipes: o perdedor de América do Norte/América do Sul (Canadá, que acabou vencendo), o perdedor de Europa/Oceania (Alemanha), 1 vaga entre Ásia/Oceania (Hong Kong) e 1 vaga para a África (Quênia);



A nova proposta, segundo o Referí, prevê:

- Continua depois da publicidade -

12 vagas para os 12 melhores do Mundial 2015;

1 vaga para a Oceania;

1 vaga para a Europa;

1 vaga para a África;

1 vaga para a América do Norte;

1 vaga entre América do Sul;

1 vaga para a Ásia;

2 vagas a serem definidas; A Repescagem Mundial teria igualmente ao menos 1 equipe da América do Sul;



As vagas das Américas deveriam ser definidas a partir da classificação do Americas Rugby Championship, como já vem sendo debatido.

A maior oposição a um novo modelo de vagas deverá vir de Europa e Oceania.

As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 deverão ter seu formato oficializado em novembro, após o término da Copa do Mundo de 2019.

Na prática, o que isso significa para o Brasil?

Se o modelo de Eliminatórias para 2023 for igual o de 2019, o Brasil precisaria vencer o Uruguai de qualquer modo e pelo menos mais uma seleção de nível semelhante ou superior ao do Uruguai (provavelmente o Canadá, na primeira repescagem e, em caso de derrota, haveria uma segunda chance necessitando vencer uma seleção europeia, provavelmente Espanha ou Romênia ou Rússia, além de um africano, provavelmente o Quênia, e um asiático, provavelmente Hong Kong).

Um novo novo modelo faria necessário apenas superar o Uruguai. Em caso de derrota, ainda haveria uma segunda chance numa, que envolveria tanto os europeus já citados como um time norte-americano.