Está confirmado: foi criada a segunda divisão do Americas Rugby Championship, o Americas Challenge! A competição terá seu pontapé inicial neste ano, com o torneio acontece entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro, na cidade colombiana de Medellín, no Estadio Cincuentenario. As rodadas acontecerão nos dias 26, 29 e 01, com os quatro times se enfrentando.

A Colômbia receberá para o desafio o Paraguai, o México e a Guiana. No futuro, ainda sem ano definido, planeja-se que a competição possa ter sistema de promoção e rebaixamento com o ARC, a ser confirmado.

A partir de 2019, tanto Sudamérica Rugby como Americas Rugby North terão competições classificatórias para o Challenge, que terá sempre 2 times de cada confederação, ou seja, 2 sul-americanos e 2 norte-americanos (o que inclui caribenhos e a Guiana, que é ligada à Americas Rugby North).