O anúncio não foi feito oficialmente por nenhuma entidade, mas o quebra cabeça está desvendado. Faltando apenas 1 mês e meio para o início do Americas Rugby Championship 2018, as federações dos países envolvidos nas disputas estão revelando os locais onde mandarão suas partidas e, com isso, as datas do calendário da competição.

O pontapé inicial para a terceira edição da máxima competição das Américas será dado em jogo isolado entre Canadá e Uruguai no dia 27 de janeiro, em duelo válido também pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019. A partida já tem palco: será o grande BC Place, em Vancouver (foto).

A primeira rodada será completada no dia 3 de fevereiro, com os Estados Unidos recebendo a Argentina XV, no StubHub Center, em Los Angeles, e o Brasil visitando Santiago para encarar o Chile, em estádio a ser definido. No mesmo dia, em casa, o Uruguai voltará a encarar o Canadá, em jogo que não valerá pelo Americas Rugby Championship, mas contará como o jogo de volta das Eliminatórias (quem vencer a somatória dos dois jogos se juntará a Argentina e Estados Unidos no Mundial e quem perder irá à Repescagem).

A segunda rodada terá 3 jogos rolando no dia 10 de fevereiro, incluindo o Brasil recebendo o Uruguai, em local ainda a ser anunciado oficialmente pela CBRu. O clássico entre EUA e Canadá será no mesmo dia em Sacramento, na Califórnia.

- Continua depois da publicidade -

Depois, a terceira rodada será no dia 17 do mesmo mês, com o Brasil viajando para encarar o Canadá. Os outros dois duelos da rodada já têm locais definidos. O Uruguai receberá a Argentina no Estadio Charrua, em Montevidéu, enquanto os EUA receberão o Chile em Fullerton, na Califórnia.

Os Tupis ainda farão os dois últimos jogos em casa, em locais a serem ainda anunciados. No dia 24, o oponente será o time dos Estados Unidos e no dia 3 de março a Argentina XV. A Argentina já tem o mando de jogo da quarta rodada, recebendo o Canadá em Jujuy. Por fim, na quinta e última rodada, o Chile receberá o Canadá em La Serena, ao passo que o Uruguai já definiu que duelará com os EUA no mesmo Charrua.

Dia 27/01 – Canadá x Uruguai, em Vancouver

Dia 03/01 – Chile x Brasil, em Santiago

Dia 03/01 – Estados Unidos x Argentina XV, em Los Angeles

Dia 10/02 – Estados Unidos x Canadá, em Sacramento

Dia 10/02 – Argentina XV x Chile, a definir

Dia 10/02 – Brasil x Uruguai, a definir

Dia 17/02 – Uruguai x Argentina XV, em Montevidéu

Dia 17/02 – Estados Unidos x Chile, em Fullerton

Dia 17/02 – Canadá x Brasil, a definir

Dia 24/02 – Argentina XV x Canadá, em Jujuy

Dia 24/02 – Chile x Uruguai, em Santiago

Dia 24/02 – Brasil x Estados Unidos, a definir

Dia 03/03 – Uruguai x Estados Unidos, em Montevidéu

Dia 03/03 – Chile x Canadá, em La Serena

Dia 03/03 – Brasil x Argentina, a definir

Foto: BC Place – TripAdvisor