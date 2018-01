Em 2018 o Brasil vai jogar uma Copa do Mundo de rugby! É a Copa do Mundo de Sevens, que acontecerá de 20 a 22 de julho em São Francisco, nos Estados Unidos, no fim de semana seguinte ao fim da Copa do Mundo da FIFA, para não conflitar as datas com o evento da bola redonda.

O Mundial contará com torneios paralelos masculino e feminino e o Brasil já tem sua vaga no feminino. No masculino, os Tupis jogarão nos dois próximos fins de semana pela classificação, competindo com Uruguai, Chile, Paraguai e Colômbia em Punta del Este (6 e 7 de janeiro) e Viña del Mar (13 e 14 do mesmo mês) por 1 das 2 vagas da América do Sul na competição.

Mas, o que você sabe sobre a Copa do Mundo de Sevens? Nós ajudaremos:

– A Copa do Mundo de Sevens (Rugby World Cup Sevens) foi criada em 1993 como a principal competição do sevens mundial;

– A competição feminina foi criada apenas em 2009. O Brasil jogou todos os torneios femininos até agora: 2009 (10º lugar), 2013 (13º lugar) e 2018. Masculino e feminino acontecem juntos, na mesma sede e nas mesmas datas;

A Seleção Brasileira Masculina jamais participou da Copa do Mundo e tentará nos próximos dias a classificação inédita;

– A Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos, igual sua versão mais famosa de 15 jogadores;

– A última edição aconteceu em 2013, em Moscou, na Rússia. A Copa do Mundo que deveria ser em 2017 foi adiada para 2018, para que a competição ocorra sempre 2 anos após os Jogos Olímpicos;

– Não confundir: a Copa do Mundo de Sevens é diferente da Série Mundial de Sevens. A Série Mundial (Sevens World Series) é o circuito de sevens que acontece todo ano (desde 1999) com vários torneios ao longo da temporada;

– São Francisco será a primeira cidade dos Estados Unidos a receber a Copa do Mundo. Os jogos ocorrerão no estádio de beisebol que é casa do San Francisco Giants. Os ingressos já estão sendo vendidos;

– A taça da Copa do Mundo de Sevens leva o nome do clube onde a modalidade foi criada, em 1883, na Escócia: Melrose. É a Melrose Cup;

– 24 seleções participam do torneio masculino e 16 do feminino. Para 2018, o formato das duas competições foi mudado, com a fase de grupos sendo abolida, para dar lugar a um modelo de disputas diferente dos torneios da Série Mundial e dos Jogos Olímpicos;

– O campeonato será inteiro no sistema de mata-mata. No feminino, são 16 seleções, todas começando as disputas na fase de oitavas de final;

– No masculino, 8 equipes estarão pré classificadas para as oitavas de final, enquanto 16 equipes jogarão por 8 vagas nas oitavas de final. Os 8 classificados serão definidos a partir da soma da classificação da Série Mundial de Sevens 2016-17 com as 7 primeiras etapa da Série Mundial de Sevens 2017-18;





Copa do Mundo de Sevens de 2018

Sexta-feira, dia 20 de julho



Masculino – Preliminar e Oitavas de Final

Feminino – Oitavas de final e Quartas de final

Sábado, dia 21 de julho

Masculino – Quartas de final

Feminino – Semifinais e Finais

Domingo, dia 22 de julho



Masculino – Semifinais e Finais

Masculino

Participantes

América do Sul – Argentina + 2 melhores do Circuito Sul-Americano de 2018

América do Norte – Estados Unidos, Canadá e Jamaica

Europa – Inglaterra, França, Gales, Escócia, Irlanda e Rússia

África – África do Sul, Quênia, Uganda e Zimbábue

Ásia – Japão e Hong Kong

Oceania – Fiji, Nova Zelândia, Austrália, Samoa, Papua Nova Guiné e Tonga;

Feminino

Participantes

América do Sul – Brasil

América do Norte – Estados Unidos, Canadá e México

Europa – Inglaterra, França, Irlanda, Espanha e Rússia

África – África do Sul

Ásia – Japão e China

Oceania – Nova Zelândia, Austrália, Fiji e Papua Nova Guiné;





Lista de campeões:

Ano Sede Campeão Vice campeão 3º colocado 4º colocado Masculino 1993 Edimburgo (Escócia) Inglaterra Austrália Fiji Irlanda 1997 Hong Kong (Hong Kong) Fiji África do Sul Nova Zelândia Samoa 2001 Mar del Plata (Argentina) Nova Zelândia Austrália Argentina Fiji 2005 Hong Kong (Hong Kong, China) Fiji Nova Zelândia Austrália Inglaterra 2009 Dubai (Emirados Árabes Unidos) Gales Argentina Quênia Samoa 2013 Moscou (Rússia) Nova Zelândia Inglaterra Fiji Quênia 2018 São Francisco (Estados Unidos) - - - - Feminino 2009 Dubai (Emirados Árabes Unidos) Austrália Nova Zelândia Estados Unidos África do Sul 2013 Moscou (Rússia) Nova Zelândia Canadá Estados Unidos Espanha 2018 São Francisco (Estados Unidos) - - - - Ranking Masculino Títulos Vices 3ºs lugares 4ºs lugares Nova Zelândia 2 1 1 0 Fiji 2 0 2 1 Inglaterra 1 1 0 1 Gales 1 0 0 0 Argentina 0 1 1 0 África do Sul 0 1 0 0 Quênia 0 0 1 1 Samoa 0 0 0 2 Irlanda 0 0 0 1 Ranking Feminino Títulos Vices 3ºs lugares 4ºs lugares Nova Zelândia 1 1 0 0 Austrália 1 0 0 0 Canadá 0 1 0 0 Estados Unidos 0 0 2 0 África do Sul 0 0 0 1 Espanha 0 0 0 1

Foto: Fiji campeão de 1997