O Japão é logo ali! A Copa do Mundo de Rugby de 2019 está se aproximando e hoje o World Rugby (a federação internacional) revelou a tabela de jogos do Mundial, que ocorrerá no Japão. E a tabela saiu antes mesmo de conhecermos todos os times classificados para o torneio, já que as Eliminatórias ainda não terminaram e somente em 2018 conheceremos os últimos 5 classificados. O Brasil, infelizmente, não estará na Terra do Sol Nascente.

A abertura da competição será no dia 20 de setembro, sexta-feira, às 7h45 da manhã, hora de Brasília, entre Japão e uma equipe europeia, a definir. Logo na primeira rodada haverá o grandioso Nova Zelândia x África do Sul, que caíram no mesmo grupo.



Confira já os clubes, a tabela de jogos de 2019 e o que resta das Eliminatórias!

Grupos

Grupo A: Irlanda, Escócia, Japão, Europa 1* e Repescagem Europa/Oceania**

*Romênia, Rússia, Espanha, Alemanha ou Bélgica

**Tonga ou Romênia/Rússia/Espanha/Alemanha/Bélgica ou Portugal/República Tcheca

Grupo B: Nova Zelândia, África do Sul, Itália, África 1* e Repescagem Mundial**

*Namíbia, Quênia, Zimbábue, Tunísia ou Marrocos

**Canadá/Uruguai ou Tonga/Romênia/Rússia/Espanha/Alemanha/Bélgica /Portugal/República Tcheca ou Namíbia/Quênia/Zimbábue/Tunísia/Marrocos ou Hong Kong/Coreia do Sul/Malásia/Taiti

Grupo C: Inglaterra, França, Argentina, Estados Unidos e Samoa

Grupo D: Austrália, Gales, Geórgia, Fiji e Américas 2*

*Canadá ou Uruguai

Calendário

*Horários de Brasília

Sexta, 20/09/2019 – 7h45 – Japão x Europa 1, em Tóquio

Sábado, 21/09/2019 – 1h45 – Austrália x Fiji, em Sapporo

Sábado, 21/09/2019 – 4h15 – França x Argentina, em Tóquio

Sábado, 21/09/2019 – 6h45 – Nova Zelândia x África do Sul, em Yokohama

Domingo, 22/09/2019 – 2h15 – Itália x África 1, em Osaka

Domingo, 22/09/2019 – 4h45 – Irlanda x Escócia, em Yokohama

Domingo, 22/09/2019 -7h15 – Inglaterra x Tonga, em Sapporo

Segunda-feira, 23/09/2019 – 7h15 – Gales x Geórgia, em Aichi/Nagoya

Terça-feira, dia 24/09/2019 – 7h15 – Europa 1 x Europa/Oceania, em Kumagaya

Quarta-feira, dia 25/09/2019 – 2h15 – Fiji x Américas 2, em Kamaishi

Quinta-feira, dia 26/09/2019 – 4h45 – Itália x Repescagem, em Fukuoka

Quinta-feira, dia 26/09/2019 – 7h45 – Inglaterra x Estados Unidos, em Kobe

Sábado, dia 28/09/2019 – 1h45 – Argentina x Tonga, em Osaka

Sábado, dia 28/09/2019 – 4h15 – Japão x Irlanda, em Shizuoka

Sábado, dia 28/09/2019 – 6h45 – África do Sul x África 1, em Aichi/Nagoya

Domingo, dia 29/09/2019 – 2h15 – Geórgia x Américas 2, em Kumagaya

Domingo, dia 29/09/2019 – 4h45 – Austrália x Gales, em Tóquio

Segunda-feira, dia 30/09/2019 – 7h15 – Escócia x Europa/Oceania, em Kobe

Quarta-feira, dia 02/10/2019 – 4h45 – França x Estados Unidos, em Fukuoka

Quarta-feira, dia 02/10/2019 – 7h15 – Nova Zelândia x Repescagem, em Oita

Quinta-feira, dia 03/10/2019 – 2h15 – Geórgia x Fiji, em Osaka

Quinta-feira, dia 03/10/2019 – 7h15 – Irlanda x Europa 1, em Kobe

Sexta-feira, dia 04/10/2019 – 6h45 – África do Sul x Itália, em Shizuoka

Sábado, dia 05/10/2019 – 2h15 – Austrália x América 2, em Oita

Sábado, dia 05/10/2019 – 5h00 – Inglaterra x Argentina, em Tóquio

Sábado, dia 05/10/2019 – 7h30 – Japão x Europa/Oceania, em Aichi/Nagoya

Domingo, dia 06/10/2019 – 1h45 – Nova Zelândia x África 1, em Tóquio

Domingo, dia 06/10/2019 – 4h45 – França x Tonga, em Kumamoto

Terça-feira, dia 08/10/2019 – 7h15 – África do Sul x Repescagem, em Kobe

Quarta-feira, dia 09/10/2019 – 1h45 – Argentina x Estados Unidos, em Kumagaya

Quarta-feira, dia 09/10/2019 – 4h15 – Escócia x Europa 1, em Shizuoka

Quarta-feira, dia 09/10/2019 – 6h45 – Gales x Fiji, em Oita

Sexta-feira, dia 11/10/2019 – 7h15 – Austrália x Geórgia, em Shizuoka

Sábado, dia 12/10/2019 – 1h45 – Nova Zelândia x Itália, em Aichi/Nagoya

Sábado, dia 12/10/2019 – 5h15 – Inglaterra x França, em Yokohama

Sábado, dia 12/10/2019 – 7h45 – Irlanda x Europa/Oceania, em Fukuoka

Domingo, dia 13/10/2019 – 1h15 – África 1 x Repescagem, em Kamaishi

Domingo, dia 13/10/2019 – 3h45 – Estados Unidos x Tonga, em Osaka

Domingo, dia 13/10/2019 – 6h15 – Gales x Américas 2, em Kumamoto

Domingo, dia 13/10/2019 – 8h45 – Japão x Escócia, em Yokohama

Sábado, dia 19/10/2019 – 5h15 – Quartas de final, em Oita

Sábado, dia 19/10/2019 – 8h15 – Quartas de final, em Tóquio

Domingo, dia 20/10/2019 – 5h15 – Quartas de final, em Oita

Domingo, dia 20/10/2019 – 8h15 – Quartas de final, em Tóquio

Sábado, dia 26/10/2019 – 6h00 – Semifinal, em Yokohama

Domingo, dia 27/10/2019 – 7h00 – Semifinal, em Yokohama

Sexta-feira, dia 01/11/2019 – 7h00 – Decisão de 3º lugar, em Tóquio

Sábado, dia 02/11/2019 – 7h00 – FINAL, em Yokohama

Eliminatórias

Américas 2

Canadá x Uruguai – Vencedor irá à Copa do Mundo

África

Copa da África Taça Ouro 2018 – Campeão irá à Copa do Mundo

Equipes ainda na disputa: Namíbia, Quênia, Zimbábue, Uganda, Tunísia e Marrocos

Europa 1

Rugby Europe Championship 2017-18 – Campeão irá à Copa do Mundo*

Equipes na disputa: Romênia, Espanha, Rússia, Alemanha e Bélgica

Seleção Jogos Pontos 2017 Pontos 2017-2018 (Eliminatórias) Romênia 5 19 19 Geórgia* 5 19 - Espanha 5 13 13 Rússia 5 9 9 Alemanha 5 8 8 Bélgica 5 2 2 *Não disputa as Eliminatórias

Repescagens

Repescagem Europeia: Jogo final (2018): 2º colocado do Rugby Europe Championship 2016-17 x Vencedor de Portugal x República Tcheca

Repescagem Oceania/Europa: Tonga x Vencedor da Repescagem Europeia – Vencedor irá à Copa do Mundo

Repescagem Mundial

Preliminar: Campeão do Campeonato Asiático 2018 x Taiti

Quadrangular Final (novembro de 2018, em Hong Kong): Vencedor da Preliminar Mundial, Vice da Copa da África, Perdedor da Repescagem Oceania/Europa e Perdedor de Canadá/Uruguai – Vencedor irá à Copa do Mundo