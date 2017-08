ARTIGO COM VÍDEO – Na última semana do mês de agosto o Top 14 francês terá seu pontapé inicial e os clubes da França já estão vivendo amistosos. O primeiro deles foi um jogão de gala, reedição da final da última temporada entre os gigantes Toulon e Clermont. Mas, desta vez, quem emergiu vencedor foi o Toulon, por 29 x 26.

Ma’a Nonu, Chris Ashton, Eric Escandé, Eneriko Buliruarua e Mamuka Gorgodze cravaram os tries da vitória do Toulon – que timaço!





Charles Piutau no Bristol!

Enquanto a França já está em pelo aquecimento para a nova temporada, as transações ainda seguem no mundo britânico e uma contratação foi surpreendente: o neozelandês Charles Piutau, um dos destaques do Ulster, da Irlanda, acertou sua saída da equipe de Belfast para fechar contrato com o Bristol, recém rebaixado à segunda divisão inglesa. Aos 25 anos e com 17 partidas pelos All Blacks, Piutau fez uma mudança ousada!

Com isso, o Ulster já começou a se mexer e está sondando o australiano Christian Lealiifano, do Brumbies, que a imprensa já da como certo na Irlanda do Norte.

Western Province venceu o superclássico sul-africano

Na África do Sul, o fim de semana foi de Currie Cup, o campeonato nacional, que viveu jornada de clássico, com a maior rivalidade do país entrando em campo na Cidade do Cabo, onde o Western Province (Stormers) recebeu o Blue Bulls. E, em um jogaço, a vitória foi do time da casa, 45 x 34.

Em outro jogão, o Lions foi derrotado em casa pelo Sharks, que deu o troco na derrota no Super Rugby. Em jogo de elencos desfalcados pelos Springboks, o placar foi de 47 x 31 para o time de Durban.

Já o Cheetahs, que vai se aquecendo para jogar o PRO14, caiu em casa para seu vizinho e rival Griquas, 30 x 25.

The Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

Cheetahs 25 x 30 Griquas

Western Province 45 x 34 Blue Bulls

Lions 31 x 47 Sharks

Equipes Jogos Pontos Natal Sharks 5 20 Free State Cheetahs 4 16 Griquas 5 13 Blue Bulls 4 12 Western Province 4 11 Golden Lions 4 09 Mpumalanga Pumas 4 06

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados = classificação às semifinais