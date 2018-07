A Argentina conhecerá nesse sábado, dia 30, o grande campeão de seu Nacional de Clubes, com o duelo entre dois grandes clubes de Buenos Aires: Hindú, de Don Torcuto, e Newman, de Benavidez. A grande decisão fará rodada dupla com o Super Rugby no estádio do Velez Sarsfield, na capital argentina. Logo depois dos Jaguares encararem os Stormers pelo Super Rugby, Hindú e Newman irão a campo.

O Hindú é o bicho papão do rugby argentino, tendo sido campeão das últimas 3 edições do Nacional de Clubes – 2015, 2016 e 2017 -, tendo ao todo 8 conquistas nacionais. “El Elafante” é o maior campeão do país.

O Newman jamais foi campeão do Nacional de Clubes e chega à sua segunda final – depois de ter perdido em 2015 para o próprio Hindú por 27 x 25. O Newman, “El Cardenal”, jamais foi campeão de uma grande competição argentina – já que também nunca venceu o Campeonato de Buenos Aires (URBA Top 12)

Os dois times já se encontraram neste ano, no URBA Top 12 e o Hindú venceu bem, 26 x 09, no último dia 9 de junho. O abertura Gutiérrez Taboada foi o destaque do Newman, com 2 penais e 1 drop goal, mas os Elefantes viraram o jogo com tries de Capurro, Mateo e Deza, liderados pelo capitão Santiago Fernández.



Qual será o desfecho dessa grande final? Manutenção da hegemonia do Hindú ou maior título da história do Newman?

18h45 – Hindú x Newman, em Buenos Aires