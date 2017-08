Compartilhar no Facebook

Depois da histórica vitória do Brasil sobre o Chile, o Torneio Internacional M20 da Sudamérica Rugby viveu sua final, com o Uruguai M20, o time da casa, recebendo no Carrasco Polo, em Montevidéu, a Argentina M19.

Mesmo mais jovens, os Pumitas mostraram que a supremacia argentina segue indiscutível e venceram por 40 x 12, colocando em campo seus atletas que deverão estar no ano que vem no Campeonato Mundial M20. Já o Uruguai completou de forma positiva sua preparação para o Troféu Mundial M20, a segunda divisão mundial, que será disputada neste ano justamente em Montevidéu a partir do dia 29 de agosto.

Argentina 40 x 12 Uruguai