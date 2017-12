Enquanto o Brasil se prepara para o Sevens de Punta, outras seleções também já têm a cabeça em janeiro. A Argentina irá para o Circuito Sul-Americano com um jovem elenco de desenvolvimento. Já a França, que encarará o Brasil na fase de grupos de Punta, virá para os torneios sul-americanos com seu time de desenvolvimento, também já convocado, com dois atletas do grupo centralizado pela Federação Francesa de Rugby para o sevens e com os demais jovens nomes provenientes de clubes do Top 14 e da Pro D2.

Argentina: Renzo Barbier (San Luis), José Barros Sosa (Tucumán Lawn Tennis), Estanislao Bay (CRAI), Lucas Bellotto (Huirapuca), Tomás Buckley (Pucará), Lucas Busdrago (Jockey Córdoba), Severiano Escobio (Hindú), Maximiliano Filizzola (Marista), Matías Freyre (Newman), Maximo Provenzano (Alumni), Alejandro Rocha (Alumni), Santos Rubio (SIC);

França: AICARDI Jeremy (França 7s), BOUDEHENT Paul (La Rochelle), CALLENDRET Aurélien (Oyonnax), DAOUDOU Josias (França 7s), GBIZIE Yohan (Toulouse), GRELIER Etienne (Dax), HECQUET Thomas (Carcassonne), HUYARD Nizie (Mont de Marsan), LEBEL Matthis (Toulouse), MANEVY Guillaume (Nevers)l, MARTEL Thibault (Grenoble), MARTOCQ Guillaume (Bayonne), TIXIER Mathieu (Clermont), VILLIERE Gabin (Rouen);