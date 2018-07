ARTIGO COM VÍDEOS – Após 3 semanas de pausa para o rugby das seleções nacionais, o Super Rugby retornou neste fim de semana com a antepenúltima rodada da temporada regular.

Os Waratahs conseguiram grande vitória sobre os Rebels para se manterem na liderança da Conferência Australiana, ao passo que na Conferência Neozelandesa os Hurricanes perderam e os Chiefs conquistaram crucial vitórias sobre os Highlanders embolando tudo. Já na Conferência Sul-Africano os Sharks venceram os Lions, que agora veem sua liderança ameaçada pelos Jaguares, após os argentinos se reerguerem com uma muito festejada vitória em casa sobre os Stormers.

Na sexta-feira, Melbourne parou para o clássico dos Rebels contra os Waratahs, valendo a ponta na Austrália. A disputa foi parelha, com Naiyaravoro cravando o primeiro try do jogo para os ‘Tahs, respondido por Haylett-Petty para os Rebels. Antes do intervalo, Will Miller cravou o segundo try para os visitantes, mas o time da casa começou muito bem a segunda etapa com try de Michael Ruru. Depois, os Waratahs se impuseram, com Ned Hanigan e Bernard Foley marcando os tries decisivos, em jogo que teve os Rebels com mais metros corridos e mais território ganho, mas concedendo turnovers demais ao time de Sydney. 31 x 26, números finais.



Já os Brumbies garantiram uma rara vitória de um australiano sobre um neozelandês. O time de Canberra manteve vivas suas chances de ir ao mata-mata vencendo o segundo melhor time da competição, os Hurricanes, que jogaram sem Beauden Barrett. O início parecia promissor para os ‘Canes, com TJ Perenara marcando try logo aos 4′. Godwin respondeu com try para os Brumbies, mas Julian Savea logo devolveu a frente aos visitantes disparando na ponta para o segundo try, aos 14’. Depois disso, o time da capital australiana dominou, aproveitou os muitos penais cedidos pelos ‘Canes e, no segundo tempo, correu para 3 tries sem resposta – de Folau Fainga’a, Rory Arnold e Andy Muirhead – para assegurar triunfo por 24 x 12.



Na Conferência Neozelandesa, o dérbi entre Chiefs e Highlanders decidiriam quem seguiria na perseguição aos Hurricanes pelo e pelo mando de jogo nas quartas de final. Os Highlanders optaram por mandar a partida em Suva, capital de Fiji, e o show foi dos Chiefs, que abriram o duelo com uma impressionante blitz de 6 tries seguidos sem resposta, com Alaimalo, Pulu, Tuinukuafe, Wainui e Pulu novamente. Impressionante performance. Mas que teve o contra ponto na segunda etapa, com reação de 4 tries insuficientes dos Highlanders. 45 x 22, números finais.



Na África do Sul, os Sharks, em 9º lugar na classificação geral e de olho nas quartas de final, receberam os Lions, líderes da Conferência Sul-Africana. O jogo entregou o esperado, com emoção até o fim. Os Sharks largaram na frente com try aos 3′ de Daniel Du Preez, mas os Lions viraram o marcador antes do intervalo com tries de Combrinck, Brink e Kwaga Smith. Porém, o segundo tempo foi dos anfitriões, que tiveram menos posse de bola, mas puniram os Lions pelos muitos erros de tackles e pelos penais em excesso cedido. Esterhuizen, aos 59′, cravou o try que colocou os Sharks no páreo e a virada veio aos 68′ em try na velocidade de Mvovo, interceptando passe e disparando para o delírio do estádio em Durban. 31 x 24, placar final.



Em Buenos Aires, depois de uma campanha desastroso dos Pumas nos amistosos de junho, o mesmo elenco mudou da água pro vinho com a camisa dos Jaguares e os argentinos obtiveram uma crucial vitória sobre os Stormers, que colocou a equipe muito perto de jogar o mata-mata pela primeira vez e ainda com chances de terminar com o primeiro lugar da Conferência Sul-Africana, já que os Jaguares somam agora somente 3 pontos a menos que os Lions e têm um jogo a mais a realizarem.

Os Jaguares largaram com tudo em casa com espírito completamente mudado e em questão de 15 minutos Delguy e Petti marcaram 2 tries para os donos da casa. Notshe respondeu aos 25′ com try para os Stormers, mas os Jaguares seguraram a vantagem e, na abertura da segunda etapa, Matías Orlando, em contra ataque, marcou o terceiro try argentino, abrindo vantagem ampla. Leyds ainda anotou o segundo try sul-africano, mas a reação não saiu. Vitória dos Jaguares, 25 x 14, praticamente eliminando os Stormers.

- Continua depois da publicidade -



Os Bulls, por sua vez, também estão quase eliminados ao caíram em Singapura em visita aos Sunwolves, do Japão, que mandaram a partida longe de Tóquio e ainda sonham em deixar a lanterna. Foi um jogaço com Parker e Uchida marcando 2 tries rapidamente para os nipônicos, respondidos por 2 tries de Jesse Kriel para os sul-africanos. O segundo tempo começou também lá e cá, com Pollard e Van Vuuren marcando novos tries para os Bulls, mas Van den Heever, Britz e Little cravaram os tries da virada asiática. Vitória dos Sunwolves por 42 x 37.



Por fim, na luta contra o último lugar, os Blues venceram os Reds em Auckland por contundentes 39 x 16, em jogo de 5 tries a 2 para os neozelandeses sobre os australianos.



O líder Crusaders folgou na jornada já classificado e com a combinação de placares assegurou matematicamente já o mando de jogo nas quartas de final.

Na próxima rodada, a penúltima, os Crusaders farão clássico da Ilha do Sul da Nova Zelândia contra os Highlanders, ao passo que os Hurricanes buscarão reabilitação em outro clássico neozelandês contra os Blues. Já os Chiefs vão receber os Brumbies, enquanto os Rebels tentarão defender o segundo lugar na Austrália visitando os Reds. No mesmo dia, os Waratahs poderão comemorar classificação recebendo os Sunwolves.

Os Jaguares, por sua vez, não jogarão mais em casa na temporada regular e viajarão para a África do Sul onde encararão no sábado que vem os Bulls, enquanto os Sharks buscarão entrar no G8 visitando os Stormers. Os Lions folgarão de olho em tudo.

Super Rugby

Blues 39 x 16 Reds

Rebels 26 x 31 Waratahs

Highlanders 22 x 45 Chiefs

Brumbies 24 x 12 Hurricanes

Sunwolves 42 x 37 Bulls

Sharks 31 x 24 Lions

Jaguares 25 x 14 Stormers

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 14 54 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 15 41 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 14 39 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 14 45 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 14 41 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 14 40 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 14 38 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 14 35 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 14 32 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 14 29 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 14 25 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 15 25 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 14 22 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 14 19 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 14 14

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;