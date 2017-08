No próximo sábado, a Argentina irá encarar a África do Sul pela rodada de abertura do Rugby Championship. Os Pumas já foram convocados e partiram em viagem para o outro lado do Atlântico.

O técnico Daniel Hourcade levou a Porto Elizabeth 26 atletas, todos dos Jaguares:

Avançados: Nahuel Tetaz Chaparro, Santiago García Botta, Ramiro Herrera, Lucas Noguera Paz, Enrique Pieretto, Agustín Creevy (c), Julián Montoya, Matías Alemanno, Tomás Lavanini, Guido Petti, Marcos Kremer, Tomás Lezana, Pablo Matera, Javier Ortega Desio, Leonardo Senatore;

Linha: Tomás Cubelli, Martín Landajo, Nicolás Sánchez, Juan Martín Hernández, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni, Emiliano Boffelli, Santiago Cordero, Ramiro Moyano, Joaquín Tuculet;



Argentina receberá o Mundial M20

Foi anunciado ontem pela União Argentina de Rugby que o Campeonato Mundial M20 será realizado no país. O plano original era que o torneio a ser realizado na Argentina fosse o de 2018, mas a UAR optou por receber a competição somente em 2019, por questões logísticas.

Com isso, resta agora o World Rugby anunciar onde será o Mundial M20 do ano que vem. Escócia, África do Sul e França já foram cogitadas como potenciais sedes.

Uruguai fecha parceria com Venezuela

A Federação Venezuelana de Rugby deu um side step na crise pela qual o país vive e fechou uma importante parceria com a União de Rugby do Uruguai para o desenvolvimento do rugby venezuelano.

Pelo acordo, atletas da seleção venezuelana ganharão a oportunidade de jogarem no rugby uruguaio, com um jogador já sendo incorporado pelo PSG, clube de Montevidéu, e outros dois já estando em processo de mudança.

Paraguai avança com seu plano de alto rendimento

Com apoio do Comitê Olímpico Paraguai (COP), os Yakarés deram o pontapé inicial para seu novo plano de alto rendimento, que terá as seleções masculina e feminina utilizando instalações do COP gratuitamente, com limite de 80 atletas a serem atendidos.

Guatemala atropela El Salvador

El Salvador optou por se retirar das competições de XV da Sudamérica Rugby deste ano, mas entrou em campo nesse sábado em amistoso contra a Guatemala, valendo a tradicional Copa Hermán Arrua. 114 x 00 foi o placar a favor da Guatemala…

Guatemala 114 x 00 El Salvador, na Guatemala