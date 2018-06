ARTIGO COM VÍDEO – Confirmado: a Argentina receberá o Campeonato Mundial M20 de 2019. O anúncio foi feito hoje pelo World Rugby, sendo ainda revelado que as partidas da competição serão realizadas todas nas cidades de Rosario e Santa Fe.

Essa será a segunda fez na história que a Argentina será a sede da mais importante competição M20 do mundo. A vez anterior foi em 2010.

Troféu Mundial M20 de 2018 será na Romênia

Já a segunda divisão mundial do M20 de 2018, o Troféu Mundial M20, será realizada em agosto desta ano, a partir do dia 24, na Romênia. O World Rugby ainda não fez seu anúncio oficial da sede e do calendário, porém a informação foi revelada pelas federações de Canadá e Estados Unidos nesta semana.

O Troféu Mundial M20 contará com 8 participantes: Samoa (rebaixada do Campeonato Mundial M20 de 2017), Romênia (país sede), Portugal (melhor do Europeu M20), Fiji (melhor da Oceania), Uruguai (melhor do Sul-Americano), Hong Kong (melhor da Ásia), Namíbia (melhor da África) e o melhor da América do Norte.

Canadá vence Estados Unidos no M20

E justamente a última vaga em disputa, da América do Norte, começou a ser decidida ontem, com o primeiro de dois jogos entre Canadá e Estados Unidos. O duelo de terça-feira ocorreu na Texas A&M University, com os anfitriões dos Estados Unidos sendo atropelados pelo canadenses por 60 x 22. O jogo decisivo será também nos Estados Unidos, na Rice University, em Houston, no próximo sábado. O time da casa precisará reverter 38 pontos para ir ao Troféu Mundial M20.