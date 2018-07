ARTIGO COM VÍDEO – O sábado bom mas terminou amargo para o rugby argentino: vitória no M20 sobre o Uruguai, em Buenos Aires, seguida de derrota de virada da Argentina XV para a Geórgia XV em Tbilisi no torneio de verão.

Copa Sul-Americano M20 segue com os Pumitas

No Hindú Club, na Grande Buenos Aires, o Uruguai M20, em preparação para o Troféu Mundial M20, visitou a Argentina M19 na decisão da Copa Sul-Americana M20. E, mesmo com um time um pouco mais jovem, pensando na temporada M20 de 2019, os Pumitas falaram mais alto triunfando sobre os Teritos por 39 x 10.

Geórgia XV vira sobre Argentina XV

Já em Tbilisi, na Geórgia, encontro das seleções adultas de desenvolvimento de Geórgia e Argentina, abrindo a Copa de Verão, que também está tendo participação do Brasil. E o jogo teve dois tempos bem distintos. Os georgianos começaram com try do oitavo Sukhashvili, mas os argentinos logo se impuseram e com tries de Facundo Cordero, Rodrigo Bruni e Mayco Vivas, abrindo 22 x 07 que pareciam que dariam uma confortável vitória aos visitantes.

Porém, assim como contra o Brasil, a Argentina XV despencou de rendimento no segundo tempo. Sukhashvili marcou o segundo try georgiano e pelos pés certeiros de Abzhandadze o time da casa virou o placar com 3 penais, o último e decisivo aos 76′. 23 x 22, Geórgia XV com a vitória.

Na sexta-feira, a Geórgia XV duelará com o Brasil e a Argentina XV pegará o Racing.