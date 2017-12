Felipe Contepomi, ex craque dos Pumas e atual técnico da Argentina XV, a seleção argentina de desenvolvimento, já anunciou sua lista de 40 jogadores que defenderão a equipe em fevereiro e março no Americas Rugby Championship.

O time terá 8 caras novas com relação ao time de 2017: os scrum-halves Gregorio del Prete (San Luis), Luca Magnasco (Alumni) e Facundo Nogueira (Marabunta), os centros Lucas Mensa (Pucará), Santiago Resino (Universitario de Tucumán) e Tomás Videla (Liceo), o ponta Tomás Malanos (Atlético de Rosario) e o fullback Gastón Aria (SIC). Todo o time do Argentina XV atua em clubes argentinos e recebem bolsa da União Argentina de Rugby, servindo como um time “B” para os Jaguares do Super Rugby. Contepomi, no entanto, ressaltou a importância dos jogadores trabalharem semanalmente dentro de seus clubes, reforçando os vínculos.

Avançados: Gaspar Baldunciel (Alumni), Diego Fortuny (Universitario de Salta), Axel Zapata (SITAS), Franco Brarda (Tala), Javier Diaz (Natación y Gimnasia), Francisco Ferronato (Belgrano), Benjamin Espinal (Belgrano), Lucas Favre (Lomas), Nicolás Leiva (Hindú), Santiago Medrano (Regatas Bella Vista), Juan Pablo Zeiss (Matreros), Diego Galetto (Urú Curé), Ignacio Larrague (CASI), Franco Molina (Jockey Club de Córdoba), Jerónimo Ureta (Newman), Lautaro Bavaro (Hindú), Rodrigo Bruni (San Luis), Tomás de la Vega (CUBA), Francisco Gorrissen (Belgrano), Santiago Montagner (Alumni), Santiago Portillo (Los Tarcos), Mariano Romanini (Alumni), Nicolás Sbrocco (Universitário de Tucumán);

Linha: Gregorio Del Prete (San Luis), Luca Magnasco (Alumni), Facundo Nogueira (Marabunta), Martín Elias (Atlético del Rosario), Juan Cruz Gónzalez (CUBA), Tomás Granella (Liceo), Juan Cappiello (Pucará), Juan Cruz Mallía (Jockey Club de Córdoba), Lucas Mensa (Pucará), Santiago Resino (Universitário de Tucumán), Tomás Videla (Liceo), Rodrigo Etchart (SIC), Tomás Malanos (Atlético del Rosario), Julián Domínguez (Pucará), Germán Schulz (Tala), Gastón Arias (SIC), Bautista Delguy (Pucará);

Tabela do Americas Rugby Championship 2018

Data Hora (Brasília) Cidade Estádio Seleção da casa placar X placar Seleção visitante 27/01/2018 23:00 Vancouver (Canadá) BC Place CANADÁ X URUGUAI 03/02/2018 16:00 Santiago (Chile) Estadio Municipal de La Pintana CHILE X BRASIL 03/02/2018 23:00 Los Angeles (EUA) Stub Hub Center ESTADOS UNIDOS X ARGENTINA XV 09/02/2018 20:00 São Paulo (Brasil) Estádio do Pacaembu BRASIL X URUGUAI 10/02/2018 17:40 Ushuaia (Argentina) Estadio Agustin Pichot ARGENTINA XV X CHILE 10/02/2018 21:00 Sacramento (EUA) Papa Murphy's Park ESTADOS UNIDOS X CANADÁ 17/02/2018 18:30 Fullerton/Los Angeles (EUA) Titan Stadium CANADÁ X BRASIL 17/02/2018 21:00 Fullerton/Los Angeles (EUA) Titan Stadium ESTADOS UNIDOS X CHILE 17/02/2018 21:00 Punta del Este (Uruguai) Estadio Domingo Burgueno, Maldonado URUGUAI X ARGENTINA XV 24/02/2018 San Salvador de Jujuy (Argentina) Estadio 23 de Agosto ARGENTINA XV X CANADÁ 24/02/2018 16:00 Santiago (Chile) Estadio Municipal de La Pintana CHILE X URUGUAI 24/02/2018 18:00 São José dos Campos (Brasil) Estádio Martins Pereira BRASIL X ESTADOS UNIDOS 03/03/2018 15:30 Montevidéu (Uruguai) Estadio Charrua URUGUAI X ESTADOS UNIDOS 03/03/2018 16:00 La Serena (Chile) Estadio La Portada CHILE X CANADÁ 03/03/2018 18:00 São José dos Campos (Brasil) Estádio Martins Pereira BRASIL X ARGENTINA XV

Foto: ARC 2017 – World Rugby