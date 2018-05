ARTIGO COM VÍDEOS – O Campeonato Sul-Americano teve seu encerramento neste fim de semana, com o Brasil campeão pela primeira vez e também com triunfos de Chile e ….

No sábado, o Chile conseguiu sua maior vitória na história sobre o Paraguai, mostrando que os Cóndores podem sim voar alto. 97 x 00 que deixam os Yakarés com dor de cabeça. Nada menos que 15 tries para os chilenos: Videla (3 vezes), Larena, Ianiszewski, Escobar, Avelli (2 vezes cada), Ayarza, Zunino e Saavedra marcaram.



No domingo, com arbitragem do brasileiro Henrique Platais, a Argentina XV recebeu o Uruguai XV e venceu com contundência: 64 x 15. Vitória com tries de Arias (3 vezes), Bruni (2 vezes), Resino, Moroni, Montero, Macome e Mensa, para apaziguar as críticas após a derrota diante dos Tupis.



Na Ásia deu Coreia do Sul, Cazaquistão e Tailândia



O rugby asiático teve 3 partidas neste fim de semana. Na elite do continente, a Coreia do Sul se manteve sonhando nas Eliminatórias para a Copa do Mundo vencendo a Malásia por 67 x 12, assumindo provisoriamente a liderança, com um jogo a mais que Hong Kong.

Enquanto isso, a terceira divisão teve sua abertura na Tailândia, com a seleção da casa venceu a Índia por apertados 18 x 12, inaugurando o triangular que ainda conta com Taiwan.

- Continua depois da publicidade -

Já na quarta divisão, o Cazaquistão se sagrou campeão do Grupo Central ao se impor indiscutivelmente sobre o Paquistão na grande final: 48 x 00.



Lituânia jogará o “Six Nations C”

Na Europa o sábado foi de final da Rugby Europe Conference 1, valendo a promoção ao próximo Rugby Europe Trophy, o “Six Nations C”. E a partida surpreendeu pela contundência com que a Lituânia, vencedora do Grupo Norte, derrotou Malta, vencedora do Grupo Sul. Nada menos que 81 x 10 para os lituanos, que consolidaram sua ascensão com a inédita promoção.

Trinidad e Tobago vence no Caribe

Já o Caribe foi agitado pelo duelo entre Trinidad e Tobago e Bermuda pelo Rugby Americas North Championship. Vitória trinitense por 27 x 24, largando bem na competição.

Campeonato Sul-Americano 6 Nações

97 00

Chile 97 x 00 Paraguai, em Santiago

Árbitro: Francisco González (Uruguai)

64 15

Argentina XV 64 x 15 Uruguai XV, em Benavidez, Buenos Aires

Árbitro: Henrique Platais (Brasil)

Seleção Apelido Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Brasil Tupis 13 3 3 0 0 1 0 131 50 81 Argentina XV Argentina XV 11 3 2 0 1 2 1 161 54 107 Chile Cóndores 9 3 2 0 1 1 0 147 32 115 Uruguai XV Uruguai XV 6 3 1 0 2 1 1 61 91 -30 Paraguai Yakarés 4 3 1 0 2 0 0 31 189 -158 Colômbia Tucanes 1 3 0 0 3 0 1 36 121 -85

- Vitória por 3 tries ou mais de diferença = 5 pontos

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos

- Empate = 2 pontos

- Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto

- Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos

Asia Rugby Championship – Top 3 – Campeonato Asiático / Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

Coreia do Sul 67 x 12 Malásia, em Incheon

Seleção Jogos Pontos Coreia do Sul 3 10 Hong Kong 2 9 Malásia 3 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 3 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Asia Rugby Championship – Division II – 3ª divisão do Campeonato Asiático

Tailândia 18 x 12 Índia, em Pattaya

Asia Rugby Championship – Division III Centre – 4ª divisão do Campeonato Asiático – Grupo Centro – em Almaty, Cazaquistão

Mongólia x Quirguistão – 3º lugar – W. O. do Quirguistão

Cazaquistão 48 x 00 Paquistão – FINAL

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão do Campeonato Europeu

FINAL



Lituânia 81 x 10 Malta, em Siauliai – Lituânia promovida ao Rugby Europe Trophy (“Six Nations C”)

Rugby Americas North Championship – 1ª divisão do América do Norte e Caribe

Trinidad e Tobago 27 x 24 Bermuda, em Port of Spain

Seleção Jogos Pontos Championship (1ª divisão) USA South 1 5 Trinidad e Tobago 1 5 Bermuda 2 2 Ilhas Cayman 0 0 Cup (2ª divisão) Jamaica 2 10 Barbados 2 1 Trophy (3ª divisão) República Dominicana 1 5 Curaçao 2 4 Guadalupe 1 1

Amistoso

Santa Lúcia 14 x 17 São Vicente e Granadinas, em La Clery