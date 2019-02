Líder inabalável do Americas Rugby Championship. A Argentina XV fez o necessário neste sábado contra o Uruguai, que também chegava invicto à terceira rodada. Vitória por tranquilos 35 x 10 no estádio do Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, em partida de fundo para o duelo do Super Rugby entre Jaguares e Bulls.

Os argentinos fizeram o serviço ainda no primeiro tempo, dominando as ações e abrindo 28 x 10 em questão de 40 minutos. Gorrisen e Bavaro marcaram os dois primeiro tries para os donos da casa, mas Inciarte respondeu com um try que devolvia os Teros à disputa. Por pouco tempo, pois Domínguez deu resposta imediata com o terceiro try argentino e Bavaro resolveu a pendência do bônus ofensivo ainda antes do intervalo com o quarto try.

No segundo tempo, a Argentina XV reduziu sua intensidade e o placar só foi mexido no finzinho, com try final de Sbrocco. 35 x 10, placar final.

Na sexta que vem a Argentina XV visitará o Canadá, ao passo que no sábado o Uruguai visitará os Estados Unidos.

35 10

Argentina XV 35 x 10 Uruguai, em Buenos Aires

Árbitro: Derek Summers (EUA)

Argentina XV

Tries: Bavaro (2), Gorrisen, Domínguez e Sbrocco

1 Nicolás Solveyra, 2 Axel Zapata, 3 Lucas Favre, 4 Carlos Repetto, 5 Franco Molina, 6 Francisco Gorrissen, 7 Lautaro Bavaro (c), 8 Benito Ortíz de Rozas, 9 Felipe Ezcurra, 10 Domingo Miotti, 11 Julián Domínguez, 12 Lucas Mensa, 13 Agustín Segura, 14 Matías Osadczuk, 15 Martín Elias;

Suplentes: 16 Diego Fortuny, 17 Javier Díaz, 18 Marco Ciccioli, 19 Jerónimo Ureta, 20 Nicolás Sbrocco, 21 Gregorio del Prete, 22 Tomás Cubilla, 23 Facundo Cordero;

Uruguai

Try: Inciarte

Conversão: Favaro (1)

Penais: Favaro (1)

1 Facundo Gattas, 2 Germán Kessler, 3 Mario Sagario, 4 Gonzalo Soto Mera, 5 Juan Manuel Rodríguez, 6 Juan Manuel Gaminara (c), 7 Leandro Segredo, 8 Juan Manuel Diana, 9 Tomás Inciarte, 10 Juan Manuel Cat, 11 Nicolás Freitas, 12 Agustín Della Corte, 13 Joaquín Prada, 14 Federico Favaro, 15 Juan Manuel Blengio;

Suplentes: 16 Guillermo Pujadas, 17 Joaquín Jaunsolo, 18 Juan Pedro Rombys, 19 Santiago Piñeyrúa, 20 Santiago Civetta, 21 Ignacio Rodríguez, 22 Juan Ignacio García, 23 Mateo Mari;

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Argentina Argentina XV 14 3 3 0 0 2 0 134 27 107 Uruguai Teros 8 3 2 0 1 0 0 50 57 -7 Canadá Canucks 6 3 1 0 2 1 1 83 38 45 Estados Unidos Eagles 5 2 1 0 1 1 0 85 53 32 Brasil Tupis 4 2 1 0 1 0 0 21 62 -41 Chile Cóndores 0 3 0 0 3 0 0 13 147 -134

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;