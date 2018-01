ARTIGO COM VÍDEOS – Sydney, na Austrália, viveu 3 grandes dias de seven-a-side e a torcida que encheu as arquibancadas do Allianz Stadium foi agraciada com mais uma grande performance da Seleção Australiana Feminina. As campeãs olímpicas estão voando baixo nesta temporada e festejaram em casa o segundo título em duas etapas até aqui da temporada 2017-18 da Série Mundial de Sevens Feminina. Desta vez, o título foi mais gostoso, pois foi contra a arquirrival Nova Zelândia, com louvor e abrindo 10 pontos de frente na classificação geral do circuito.

A fase de grupos foi na sexta-feira, feriado na Austrália, e teve como grande destaque a queda da Inglaterra que, mesmo com várias de suas principais atletas, não conseguiu avançar às quartas de final, sucumbindo diante do Japão, que também não avançou.

No sábado, as mulheres disputaram as quartas de final e as semifinais do torneio. Vice campeã da primeira etapa, em Dubai, os Estados Unidos foram a decepção, perdendo para a Rússia nas quartas e depois para a Espanha na semifinal de 5º lugar. As favoritas Austrália, Nova Zelândia e Canadá se garantiram nas semifinais principais e australianas e neozelandeses conseguiram suas vagas na grande decisão, com vitórias tranquilas sobre russas e canadenses, respectivamente.

Na grande final, no domingo, a Austrália não deu chances às Black Ferns, que pareciam no trilho certo, reerguendo-se de uma má campanha em Dubai. 31 x 00 para as australianas, levantando o estádio com tries de Parry, Caslick, Green, Pelite e Sykes. As campeãs olímpicas em seu melhor, com Sharni Williams, Charlotte Caslick e companhia dando show.

A terceira etapa da Série Mundial Feminina será apenas nos dias 21 e 22 de abril, no Japão. Antes disso, nos dias 6 e 8 de abril, o sevens feminino viverá o torneio de Hong Kong, a segunda divisão mundial, com o Brasil em campo lutando pela promoção à elite.

Sydney Sevens – 2ª etapa da Série Mundial de Sevens Feminina

Quinta-feira, dia 25 de janeiro / Sexta-feira, dia 26 de janeiro

Rússia 19 x 07 Irlanda

Canadá 24 x 12 Fiji

Estados Unidos 24 x 28 Inglaterra

Nova Zelândia 48 x 07 Japão

França 50 x 00 Papua Nova Guiné

Austrália 29 x 00 Espanha

Rússia 19 x 12 Fiji

Canadá 24 x 12 Irlanda

Estados Unidos 38 x 00 Japão

Nova Zelândia 33 x 12 Inglaterra

França 22 x 00 Espanha

Austrália 50 x 00 Papua Nova Guiné

Rússia 05 x 19 Canadá

Irlanda 17 x 14 Fiji

Estados Unidos 00 x 31 Nova Zelândia

Inglaterra 10 x 17 Japão

Espanha 29 x 00 Papua Nova Guiné

Austrália 43 x 00 França



Grupo A: 1 Austrália, 2 França, 3 Espanha, 4 Papua Nova Guiné

Grupo B: 1 Nova Zelândia, 2 Estados Unidos, 3 Inglaterra, 4 Japão

Grupo C: 1 Canadá, 2 Rússia, 3 Irlanda, 4 Fiji

Sexta-feira, dia 26 de janeiro / Sábado, dia 27 de janeiro

Challenge Trophy – Semifinais (9º a 12º lugares)

Inglaterra 52 x 00 Papua Nova Guiné

Japão 10 x 19 Fiji

Quartas de final

Austrália 29 x 00 Espanha

Estados Unidos 14 x 19 Rússia

Nova Zelândia 36 x 00 Irlanda

Canadá 28 x 12 França

Challenge Trophy – Finais

Papua Nova Guiné 05 x 41 Japão – Decisão de 11º lugar

Inglaterra 29 x 10 Fiji – Final

Semifinais

Espanha 24 x 19 Estados Unidos – Semifinal pelo 5º lugar

Irlanda 07 x 17 França – Semifinal pelo 5º lugar

Austrália 31 x 00 Rússia – Semifinal

Nova Zelândia 26 x 00 Canadá – Semifinal



Domingo, dia 28 de janeiro

Estados Unidos 10 x 19 Irlanda – Decisão de 7º lugar

Espanha 05 x 19 França – Decisão de 5º lugar

Rússia 12 x 40 Canadá – Decisão de 3º lugar

Austrália 31 x 00 Nova Zelândia – FINAL

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Austrália 40 20 20 Nova Zelândia 30 12 18 Canadá 30 14 16 Rússia 30 16 14 Estados Unidos 24 18 6 França 22 10 12 Espanha 18 8 10 Irlanda 12 4 8 Inglaterra 10 6 4 Fiji 4 2 2 Japão 2 1 1 *tabela com somente as equipes fixas

- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt.