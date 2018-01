ARTIGO COM VÍDEOS – A Série Mundial de Sevens masculina retornou neste fim de semana com sua 3ª etapa, em Sydney, na Austrália, e a torcida que foi ao Allianz Stadium só teve o que comemorar. Depois da seleção da casa ser campeã no feminino, foi a vez dos homens erguerem a taça, com a Austrália festejando seu primeiro título de etapa da Série Mundial desde 2012, largando 2018 com tudo. A África do Sul, vice campeã, também comemorou, assumindo a liderança do circuito, que desembarcará em Hamilton, na Nova Zelândia, no próximo final de semana, para a quarta etapa.

Os jogos começaram na sexta-feira, com a primeira rodada da competição, na qual deu a lógica nos primeiros embates, mas os escoceses roubaram a cena com um 52 x 05 sobre o Canadá. No sábado foi completada a fase de grupos com a segunda e a terceira rodadas, com destaque para a grande vitória de Fiji sobre a Nova Zelândia. Nota ainda para o desempenho forte da Argentina, para a Papua Nova Guiné conseguindo vencer um time fixo (a Espanha) e para a má campanha do Canadá.

Já o domingo foi dia de mata-mata, com dois resultados impactantes nas quartas de final. Primeiro, Fiji seguiu em má fase e foi atropelado pelos Estados Unidos, que se recuperaram do início ruim de circuito com uma grande campanha. 24 x 07, com Perry Baker ainda acabando o torneio de Sydney como o tryman da competição, com 9 tries.

Depois, a Nova Zelândia, que liderava o circuito junto da África do Sul, caiu contra a Austrália, levando a torcida da casa ao delírio. 24 x 12, com Holland, O’Donnell, Taylor e Longbottom cravando os tries da vitória aussie. A Argentina, por sua vez, se impôs com 10 x 00 sobre a Inglaterra, ao passo que a África do Sul fez sua parte despachando o Quênia em clássico africano por 17 x 00, com 2 tries de Senatla.

Nas semifinais, sul-africanos e australianos provaram o favoritismo com vitórias contundentes. Novamente com Senatla inspirado, os Boks aplicaram 35 x 07 sobre os Estados Unidos, ao passo que a Austrália passou pela Argentina por 28 x 00, com Holland e O’Donnell brilhando com 2 tries cada.

Nos embates finais, o Canadá se reergueu de péssima campanha vencendo o 13º lugar contra a Escócia, enquanto a França triunfou sobre Gales na decisão do Challenge Trophy. O quinto lugar ficou com a Nova Zelândia, minimizando o prejuízo com 31 x 07 para ganhar moral sobre Fiji, ao passo que a Argentina comemorou a medalha de bronze derrotando bem os Estados Unidos por 31 x 10 – Sabato foi destaque com 2 tries para os Pumas.

Na grande final, a Austrália voltou a dar show diante de seu torcedor, com incontestáveis 29 x 00 para ficar com uma medalha de ouro inédita em casa. O time do técnico Andy Friend foi dominante do início ao fim e guardou 5 tries sem resposta, com O’Donnell (o nome do torneio) marcando 2 vezes, enquanto Holland, Stannard e Porch cruzaram o in-goal uma vez cada.

O’Donnell, Holland e Anstee, da Austrália, entraram para o dream team do torneio, junto do argentino Sabato, o fijiano Vakurunabili, o sul-africano Senatla e o estadunidense Pinkleman.

Sydney Sevens – 3ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina

Sexta-feira, dia 26 de janeiro

Inglaterra 22 x 10 Espanha

África do Sul 50 x 00 Papua Nova Guiné

França 31 x 12 Gales

Argentina 07 x 05 Quênia

Fiji 31 x 05 Samoa

Nova Zelândia 61 x 00 Rússia

Estados Unidos 19 x 26 Austrália

Canadá 05 x 52 Escócia



Sábado, dia 27 de janeiro

*Da 01h40 às 08h00, hora de Brasília

Inglaterra 35 x 05 Papua Nova Guiné

África do Sul 38 x 00 Espanha

França 14 x 17 Quênia

Argentina 28 x 21 Gales

Fiji 24 x 00 Rússia

Nova Zelândia 31 x 00 Samoa

Estados Unidos 26 x 12 Escócia

Canadá 05 x 27 Austrália

Espanha 17 x 21 Papua Nova Guiné

África do Sul 33 x 12 Inglaterra

Gales 12 x 26 Quênia

Argentina 19 x 12 França

Samoa 26 x 12 Rússia

Nova Zelândia 17 x 19 Fiji

Austrália 24 x 21 Escócia

Canadá 19 x 40 Estados Unidos



Grupo A: 1 Fiji, 2 Nova Zelândia, 3 Samoa, 4 Rússia

Grupo B: 1 Argentina, 2 Quênia, 3 França, 4 Gales

Grupo C: 1 África do Sul, 2 Inglaterra, 3 Papua Nova Guiné, 4 Espanha

Grupo D: 1 Austrália, 2 Estados Unidos, 3 Escócia, 4 Canadá

Sábado, dia 27 de janeiro / Domingo, dia 28 de janeiro

*Das 21h00 à 08h10, hora de Brasília

Quartas de final – Challenge Trophy



Samoa 14 x 07 Canadá

Papua Nova Guiné 05 x 24 Gales

Escócia 12 x 17 Rússia

França 21 x 07 Espanha

Quartas de final

Fiji 07 x 24 Estados Unidos

África do Sul 17 x 00 Quênia

Austrália 24 x 12 Nova Zelândia

Argentina 10 x 00 Inglaterra

Semifinais

Canadá 31 x 14 Papua Nova Guiné – Semifinal pelo 13º lugar

Escócia 21 x 14 Espanha – Semifinal pelo 13º lugar

Samoa 12 x 17 Gales – Semifinal pelo Challenge Trophy

Rússia 00 x 22 França – Semifinal pelo Challenge Trophy

Fiji 24 x 05 Quênia – Semifinal pelo 5º lugar

Nova Zelândia 10 x 05 Inglaterra – Semifinal pelo 5º lugar

Estados Unidos 07 x 35 África do Sul – Semifinal

Austrália 28 x 00 Argentina – Semifinal

Finais

Canadá 14 x 12 Escócia – Decisão de 13º lugar

Gales 12 x 29 França – Final do Challenge Trophy (9º lugar)

Fiji 07 x 31 Nova Zelândia – Decisão de 5º lugar

Estados Unidos 10 x 31 Argentina – Decisão de 3º lugar (Bronze)

África do Sul 00 x 29 Austrália – FINAL (Ouro)



Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 África do Sul 54 22 19 19 Nova Zelândia 54 19 22 13 Austrália 43 13 8 22 Argentina 41 5 19 17 Fiji 40 15 13 12 Inglaterra 37 17 10 10 Estados Unidos 28 1 12 15 França 26 8 10 8 Quênia 23 10 3 10 Canadá 23 5 15 3 Samoa 22 12 5 5 Gales 15 3 5 7 Espanha 15 7 7 1 Escócia 13 10 1 2 Rússia 7 1 1 5

- 15º colocado = rebaixamento;

PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.