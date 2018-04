Teve ainda a largada do Rugby XV na Ásia nesta terça-feira!

Austrália e Nova Zelândia em Buenos Aires 2018

No último fim de semana, Sydney, na Austrália, recebeu o Oceania Sevens M18, o qualificatório da Oceania para os Jogos Olímpicos da Juventude Buenos Aires 2018.

No masculino, o título ficou com a Austrália, que derrotou Fiji, Tonga, Ilhas Cook e Ilhas Salomão na primeira fase e superou Samoa na grande final, por 32 x 07. Samoa havia vencido Fiji e Austrália na primeira fase, mas não resistiu à decisão. Surpreendentemente, a Nova Zelândia optou por não disputar a vaga nos Jogos Olímpicos da Juventude no masculino.

No feminino, por outro lado, a Nova Zelândia foi a campo e conquistou a vaga, vencendo Fiji e Austrália. Foram 3 confrontos com as australianas, com uma vitória para cada lado na primeira fase e triunfo neozelandês na decisão por 21 x 07.

Clique aqui para os placares completos.

Buenos Aires 2018 – Classificados:

Masculino

América do Sul: Argentina

América do Norte: Estados Unidos

Ásia: Japão

Oceania: Austrália

África: decisão entre os dias 19 e 28 de julho

Europa: decisão entre os dias 05 e 06 de maio

Feminino

América do Sul: Colômbia

América do Norte: Canadá

Ásia: Japão

Oceania: Nova Zelândia

África: decisão entre os dias 19 e 28 de julho

Europa: decisão entre os dias 28 e 29 de abril

Começou o Campeonato Asiático!

Nesta terça-feira, teve início o Campeonato Asiático de Rugby XV de 2018, com o pontapé inicial sendo dado no Grupo Oeste da quarta divisão do continente. Em Jounieh, no Líbano, Irã e Líbano

Asia Rugby Championship – Division III West – 4ª divisão do Campeonato Asiático – Grupo Oeste

Semifinais – dia 24 de abril

Irã 17 x 08 Qatar

Líbano 62 x 03 Jordânia

Finais – dia 27 de abril

Jordânia x Qatar – 3º lugar

Líbano x Irão – Final

Desistência e reformulação na Ásia

O rugby asiático teve desistências na sua segunda divisão, que farão com que a Division I cai de 4 para apenas 2 participantes. Sri Lanka e Emirados Árabes Unidos anunciaram que não disputarão a competição neste ano, em um duro baque para o calendário de XV da Asia Rugby, enquanto nas divisões menores Uzbequistão e Laos também anunciaram desistências.

O Japão, neste ano, não disputará a Top Division, a 1ª divisão, para não interferir nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, já que os japoneses já estão garantidos no torneio e a Top Division será a qualificatório asiático.

1ª divisão – Top Division/Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 (28/04 a 02/06): Hong Kong, Coreia do Sul e Malásia

2ª divisão – Division I (24 a 26/06): Filipinas e Singapura

3ª divisão – Division II (20 A 26/05): Taiwan, Tailândia e Índia

4ª divisão – Division III: Oeste (24 a 27/04): Líbano, Irã, Qatar e Jordânia Centro (16 a 19/05): Cazaquistão, Quirguistão, Mongólia e Paquistão Leste (06 a 12/05): China, Brunei e Guam



Mais um jogo pelo Championship

A quarta-feira foi ainda de realização de um jogo atrasado da segunda divisão inglesa.

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Nottingham 41 x 21 Bedford Blues

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 21 98 Ealing Trailfinders Londres 21 82 Bedford Blues Bedford 21 63 Cornish Pirates Penzance 21 62 Jersey Reds Jersey 21 60 Yorkshire Carnegie Leeds 21 59 Doncaster Knights Doncaster 21 55 Nottingham Nottingham 21 47 Richmond Londres 21 46 Hartpury College Hartpury 21 41 London Scottish Londres 21 40 Rotherham Titans Rotherham 21 14

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento