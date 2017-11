ARTIGO COM VÍDEOS – Depois de dois finais de semana de pausa para as disputas da Copa Europeia, a Aviva Premiership inglesa retornou, com Saracens e Exeter Chiefs defendendo com sucesso o topo da tabela. O Leicester subiu para o terceiro lugar com ótimo triunfo sobre o Newcastle Falcons, ao passo que o Bath caiu em casa no clássico do West Country contra o Gloucester. Já o Wasps quebrou a série incômoda de insucessos com grande vitória fora de casa sobre o Northampton Saints.

A competição será novamente interrompida no próximo final de semana, agora para o início da Copa Anglo-Galesa, e as emoções da Premiership retornarão somente no dia 17 de novembro, sem os atletas das seleções nacionais.

Gloucester e Saracens comemoram nos dérbis

O Bath estava com tudo na temporada, mirando a parte de cima da tabela. Mas em clássico, mando de jogo e favoritismo não bastam e os azuis caíram contra seus rivais do Gloucester por 22 x 21, em um jogo de final de arrepiar. O jogo começou com os Cherry and Whites na frente graças a um try na velocidade do scrum-half Willy Heinz. Mas Rokoduguni, artilheiro em tries de toda a Premiership, deu o troco aos 13′ com try para o Bath. Os donos da casa se puseram na frente antes do intervalo na base dos penais, mas aos 52′ Heinz fez mais um try para Gloucester, recebendo offload mágico do pilarzão John Afoa. O Bath reagiu e aos 75′ Rokoduguni fez o try que parecia garantir a vitória dos anfitriões, porém já com o tempo esgotado Ed Slater, aos 87′, fez o try da virada vermelha, 22 x 21.

Já em Londres, o dérbi opôs Saracens e London Irish, com triunfo tranquilo do líder Sarries por 44 x 13, com 6 tries para os rubronegro.





Leicester, Harlequins e Wasps pegam o elevador

O Leicester Tigers teve muito a comemorar na rodada ao vencer fora de casa o bom Newcastle Falcons por 30 x 13, e, jogo que teve a casa dos Falcons lotada. A apresentação dos Tigers foi irrepreensível, com sua linha voando para os tries de Telusa Veainu, Ben Youngs e Jonny May. Os Harlequins, por sua vez, fzeram um jogão em casa contra o lanterna Worcesster Warriors. Os londrino foram superiores e venceram por 41 x 35, flertando agora com zona de classificação às semifinais. 18 x 17 para os Warriors na primeira etapa e virada dos Quins depois do intervalo, com Danny Care, Jamie Roberts e Charlie Walker brilhando com belos tries. Enquanto isso, o Wasps foi a Northampton e derrubou os Saints por 38 x 22, quebrando a série ruim na competição e tirando Northampton do G4. Ahsee Tuala marcou o primeiro try do jogo para os Saints aos 17′, mas depois só deu Wasps, com Chris Wade, Ashley Johnson, Josh Bassett e Juan de Jongh cruzando o in-goal. Apenas no fim Mallinder voltou a descontar para os donos da casa, sem chances de reação.







Exeter Chiefs conquista triunfo na marra

Por fim, o Exeter Chiefs se manteve como vice líder depois de uma sofrida vitória sobre o Sale Sharks na Grande Manchester, apenas 10 x 06. Depois de um magro 3 x 3 na primeira etapa, Lachie Turner fez o único try do jogo para os Chiefs, em um duelo sem espaços e de poucas emoções. No fim, os Sharks pressionaram e Exeter se defendeu com maestria.





Bristol vence na ilha

Na segunda divisão, ninguém para o Bristol, que desta vez conseguiu nova vitória ora de casa. A vítima foi o Jersey Reds, que jogou em casa, na ilha de Jersey, e foi superado por 36 x 17.





Aviva Premiership – Campeonato Inglês

Newcastle Falcons 13 x 30 Leicester Tigers

Bath 21 x 22 Gloucester

Saracens 44 x 13 London Irish

Northampton Saints 22 x 38 Wasps

Harlequins 41 x 35 Worcester Warriors

Sale Sharks 06 x 10 Exeter Chiefs

Clube Cidade Jogos Pontos Saracens Londres 7 28 Exeter Chiefs Exeter 7 26 Leicester Tigers Leicester 7 21 Bath Bath 7 20 Harlequins Londres 7 20 Northampton Saints Northampton 7 20 Newcastle Falcons Newcastle 7 20 Gloucester Gloucester 7 18 Wasps Coventry 7 15 Sale Sharks Salford (Manchester) 7 14 London Irish Reading 7 6 Worcester Warriors Worcester 7 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Doncaster Knights 29 x 46 Cornish Pirates

Yorkshire Carnegie 38 x 36 Bedford Blues

Jersey Reds 17 x 36 Bristol

London Scottish 13 x 15 Hartpury College

Rotherham Titans 18 x 23 Ealing

Nottingham 34 x 17 Richmond

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 7 34 Ealing Trailfinders Londres 7 29 Nottingham Nottingham 7 24 Doncaster Knights Doncaster 7 22 Bedford Blues Bedford 7 21 Yorkshire Carnegie Leeds 7 21 Hartpury College Hartpury 7 20 Cornish Pirates Penzance 7 17 Richmond Londres 7 15 Jersey Reds Jersey 7 10 London Scottish Londres 7 9 Rotherham Titans Rotherham 7 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento

Foto: Gloucester