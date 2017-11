ARTIGO COM VÍDEOS – Os amistoso internacionais estão a todo vapor, mas o rugby não parou na Inglaterra, com a volta da Aviva Premiership, mesmo sem os jogadores das seleções nacionais.

O Saracens perdeu a liderança da competição caindo fora de casa contra o Gloucester, 23 x 17, em jogo com tries somente no segundo tempo. Ollie Thorley e Tom Hudson asseguraram o triunfo dos Cherry and Whites. A derrota londrina beneficiou o Exeter Chiefs, que reassumiu a ponta ao fazer 31 x 17 sobre o Halrequins. Depois de um primeiro tempo parelho, Jonny Hill marcou os tries do triunfo dos Chiefs.





Wasps e Worcester Warriors se ergueram na competição com vitórias importantes sobre Newcstle Falcons e Northampton Saints. Os Wasps atropelaram os Falcons por 40 x 10, com 6 tries da linha de Coventry que esteve voando Chris Wade guardou 2. Já os Warriors largaram a lanterna com um 30 x 15 que teve o neozelandês Bryce Heem brilhando com hat-trick (3 tries).





Destaque ainda para o Leicester Tigers e para o Bath, que subiram na tabela. Os Tigers venceram o combativo Sale Sharks por 35 x 27 no melhor jogo da rodada, que teve 4 tries para cada lado e Nick Malouf fazendo o try da vitória de Leicester no finzinho, aproveitando o amarelo a Marland Yarde dos Sharks. O Bath, por sua vez, derrubou o London Irish para a lanterna com m apertado 22 x 18, graças à indisciplina dos Exiles. Banahan fez o único try do Bath logo aos 7′ e depois coube Freddie Burns os chutes da vitória.







Bristol implacável

Na segunda divisão inglesa, o Bristol segue implacável e líder invicto. Desta vez, o triunfo foi sobre o Yorkshire Carnegie, em Leeds, por 44 x 14, em jogo que no passado foi até de Premiership, antes do time de Leeds entrar na descendente.





- Continua depois da publicidade -

Galeses duelam na Copa Anglo-Galesa

O PRO14 não teve rodada, mas os times galeses entraram em campo no complemento da primeira rodada da Copa Anglo-Galesa, quando não haviam entrado em campo. Sem os atletas das seleção, os jogos se tornaram imprevisíveis e os Scarlets caíram contra os Dragons por 23 x 18. Mas o Cardiff Bues não soube fazer valer seu mando e perdeu para os Ospreys, 26 x 16. A Copa Anglo-Galesa retornará apenas no fim de janeiro.

Aviva Premiership – Campeonato Inglês

Gloucester 23 x 17 Saracens

Worcester Warriors 30 x 15 Northampton Saints

Wasps 40 x 10 Newcastle Falcons

Exeter Chiefs 31 x 17 Harlequins

Leicester Tigers 35 x 27 Sale Sharks

London Irish 18 x 22 Bath

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 8 31 Saracens Londres 8 29 Leicester Tigers Leicester 8 26 Bath Bath 8 24 Gloucester Gloucester 8 22 Wasps Coventry 8 20 Harlequins Londres 8 20 Northampton Saints Northampton 8 20 Newcastle Falcons Newcastle 8 20 Sale Sharks Salford (Manchester) 8 15 Worcester Warriors Worcester 8 8 London Irish Reading 8 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Nottingham 28 x 27 Ealing

Hartpury College 15 x 18 Richmond

Doncaster Knights 25 x 25 Bedford Blues

Rotherham Titans 14 x 45 Jersey Reds

Yorkshire Carnegie 14 x 44 Bristol

London Scottish 32 x 26 Cornish Pirates

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 9 44 Ealing Trailfinders Londres 9 36 Bedford Blues Bedford 9 29 Nottingham Nottingham 9 29 Doncaster Knights Doncaster 9 27 Richmond Londres 9 23 Cornish Pirates Penzance 9 22 Yorkshire Carnegie Leeds 9 22 Hartpury College Hartpury 9 21 Jersey Reds Jersey 9 19 London Scottish Londres 9 15 Rotherham Titans Rotherham 9 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento

The Anglo-Welsh Cup – Copa Anglo-Galesa

Cardiff Blues 16 x 26 Ospreys

Dragons 23 x 18 Scarlets

Clube Cidade (País) Jogos Pontos Grupo 1 Bath Bath 2 8 Wasps Coventry 2 6 Gloucester Gloucester 2 6 Cardiff Blues Cardiff (Gales) 2 0 Grupo 2 Exeter Chiefs Exeter 2 10 Harlequins Londres 2 10 Sale Sharks Salford (Manchester) 2 8 Dragons Newport (Gales) 2 4 Grupo 3 Northampton Saints Northampton 2 6 Worcester Warriors Worcester 2 2 Saracens Londres 2 2 Scarlets Llanelli (Gales) 2 1 Grupo 4 Newcastle Falcons Newcastle 2 10 Leicester Tigers Leicester 2 6 Ospreys Swansea (Gales) 2 4 London Irish Reading 2 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo se classifica às semifinais

- A 1ª fase tem 4 rodadas, com todas equipes do Grupo A enfrentando uma vez todas as equipes do Grupo D e todas equipes do Grupo B enfrentando uma vez todas as equipes do Grupo C.

Foto: Saracens x Gloucester – Premiership