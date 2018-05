A liga inglesa terá nome comercial novo a partir da temporada 2018-19. Com o contrato com a seguradora Aviva expirando, a Premiership Rugby fechou contrato com a corretora de seguros norte-americana Gallagher e vai passar a ser conhecida como Gallagher Premiership. A nova logomarca da competição ainda não foi revelada.

Copa Anglo-Galesa voltará a ser Copa da Inglaterra

Criada em 1971 como Copa da Inglaterra – a primeira competição nacional de clubes do rugby inglês – a terceira competição para os clubes ingleses havia ganhado a participação de times galeses em 2005, tornando-se a Copa Anglo-Galesa (Anglo-Welsh Cup). Porém, hoje foi anunciado que os galeses não seguirão mais participando do torneio na temporada 2018-19, voltando a ser a Copa da Inglaterra.

Deverão participar do torneio 12 clubes, os 12 da Premiership, que jogarão 4 rodadas na fase de grupos, em 3 grupos de 4 times. A novidade é que os jogos não serão mais contra equipes de outros grupos. Agora, as equipes farão 1 jogo contra cada equipe de sua chave e mais uma partida no chamado Derby Round, a rodada de clássicos, contra algum rival histórico.

Bristol Rugby passa a se chamar Bristol Bears

Recém promovido à Premiership, o Bristol Rugby adotou novo nome e nova marca. O clube agora passará a ser conhecido como Bristol Bears