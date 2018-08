ARTIGO COM VÍDEO – O XV Feminino brilhou em grande palco neste sábado com o Eden Park de Auckland recebendo o jogo final do Laurie O’Reilly Memorial Trophy entre Nova Zelândia e Austrália e, mais uma vez, as Black Ferns se impuseram com tranquilidade, mantendo o tabu de nunca terem sido derrotas pelas Wallaroos na história de seu XV. 45 x 17 sem sustos no marcador.

O domínio neozelandês completo no jogo de contato garantiu o triunfo e os tries começaram já aos 3′ com a pilar Inutu. Aos 11′ as Black Ferns já tinham o segundo try, com a outra pilar Love finalizando rápido maul. A Austrália ainda responde jogando bem no contato aos 15′ com Pomare marcando o primeiro try, ms aos 21′ de novo o pick and go kiwi vingou e a segunda linha Blackwell cravou outro try. As aussies responderam apostando em maul para Patu marcar o segundo try das Wallaroos e levar o jogo ao intervalo em apenas 19 x 10 para as anfitriãs.

Mas o físico neozelandês falou mais alto no segundo tempo, com a Austrália incapaz de seguir o ritmo imposto pelo time de preto. Fitzpatrick e Cocksedge brilharam com 2 tries nos primeiros 10 minutos, com as Black Ferns mostrando a habilidade com a bola em mãos, enquanto as australianas sofriam por causa de cartão amarelo. E a porta se abriu, com outra bela ação de mãos levando a mais 2 tries pelas mãos de Wickliffe e Winiata, correndo a linha com tranquilidade. Ngaha ainda fez um último try para as visitantes, mas o duelo já estava liquidado. 45 x 17, números finais.

A Nova Zelândia voltará a campo em novembro viajando aos Estados Unidos, para enfrentar a seleção da casa em Chicago no dia 3, e à Europa, para encarar a França duas vezes. A Austrália não tem mais nenhuma partida programada para 2018.

45 17

Nova Zelândia 45 x 17 Austrália, em Auckland – Laurie O’Reilly Memorial Trophy – jogo 2

Nova Zelândia

Tries: Itunu, Love, Blackwell, Fitzpatrick, Cocksedge, Wickliffe e Winiata

Conversões: Cocksedge (5)

15 Selica Winiata, 14 Renee Wickliffe, 13 Stacey Waaka, 12 Theresa Fitzpatrick, 11 Alena Saili, 10 Ruahei Demant, 9 Kendra Cocksedge, 8 Aroha Savage, 7 Les Elder, 6 Charmaine MCMenamin, 5 Charmaine Smith, 4 Eloise Blackwell, 3 Aldora Itunu, 2 Fiao’o Faamausili, 1 Phillipa Love

Suplentes: 16 Te KuraNgata-Aerengamate, 17 Cristo Tofa, 18 Leilane Perese, 19 Jackie Patea-Fereti, 20 Linda Itunu, 21 Kristina Sue, 22 Krysten Cottrell, 23 Chelsea Alley

Austrália

Tries: Pomare, Patu e Ngaha

Conversões: Hake (1)

15 Mahalia Murphy, 14 Mhicca Carter, 13 Atasi Lafai, 12 Sarah Riordan, 11 Samanta Treherne, 10 Trilleen Pomare, 9 Cobie-Jane Morgan, 8 Grace Hamilton, 7 Georgia O’Neill, 6 Emily Chancellor, 5 Rebecca Clough, 4 Michelle Milward, 3 Evelyn Horomia, 2 Liz Patu (c), 1 Emily Robinson

Suplentes: 16 Darryl Wickliffe, 17 Melissa Fatu, 18 Hana Ngaha, 19 Alisha Hewett, 20 Kiri Lingman, 21 Fenella Hake, 22 Crystal Maguire, 23 Shanice Parker