ARTIGO COM VÍDEOS – A Copa do Mundo de Sevens é da Nova Zelândia no torneio feminino! As Black Ferns conquistaram nesse sábado o bicampeonato da competição com uma vitória categórica na grande final em São Francisco sobre a França por 29 x 00, pondo fim ao sonho francês da primeira conquista. Com o bi, a Nova Zelândia se tornou a maior campeã da história da competição feminina.

O título neozelandês foi construído sem maiores problemas, com um show particular de Michaela Blyde – melhor jogadora do mundo no ano passado – que marcou nada menos que um hat-trick (3 tries) na grande final. Portia Woodman e Tyla-Wong fizeram os outros 2 tries, selando a vitória incontestável.

As @BlackFerns defended their Rugby World Cup Sevens title, this try from Michaela Blyde wowed the crowds. But will it be your @DHLRugby Moment That Delivers from day two? #RWC7s pic.twitter.com/u3KKgg2TjS — Rugby World Cup Sevens (@WorldRugby7s) July 22, 2018





Na luta pelo bronze, a Austrália se impôs sobre os Estados Unidos, a seleção da casa, por 24 x 14. Tapper fez os 2 tries das americanas, brilhando no torneio, mas Elia Green, com 2 tries, Pelite e Staples asseguraram o triunfo aussie.

O quinto lugar ficou com a Espanha, o sétimo com o Canadá (que fez campanha decepcionante) e o Challenge Trophy (9º lugar) foi da Inglaterra, que confirmou seu favoritismo na taça. Em 11º ficou Fiji, que voou baixo sobre a China, ao passo que o Brasil foi o 13º e a Papua Nova Guiné a 15º. O México acabou no último lugar sem marcar um try sequer.

Ciofani, da França, foi a jogadora do torneio

A francesa Anne Cecile Ciofani foi nomeada a atleta do torneio, ao passo que a neozelandesa Michaela Blyde foi a artilheira, com 9 tries. Bianca Silva, do Brasil, foi a 5ª maior artilheira de tries do torneio, com 5, atrás da estadunidense Tapper, com 7, da australiana Pelite e da neozelandesa Portia Woodman, ambas com 6. Woodman se manteve no topo da artilharia da história da Copa do Mundo, com 18 tries ao todo.

Time dos Sonhos do torneio – as 7 melhores jogadoras:

Copa do Mundo de Sevens – São Francisco 2018

Decisão de 15º lugar

21h10 – México 00 x 32 Papua Nova Guiné

Decisão de 13º lugar

21h32 – África do Sul 00 x 22 Brasil

Decisão de 11º lugar

21h54 – China 00 x 38 Fiji

Decisão do Challenge Trophy

22h16 – Inglaterra 31 x 05 Japão

Decisão pelo 7º lugar

22h38 – Rússia 10 x 22 Canadá

Decisão de 5º lugar

23h00 – Irlanda 07 x 12 Espanha

Decisão de Bronze (3º lugar)

23h22 – Austrália 24 x 14 Estados Unidos

FINAL – Decisão de Ouro

23h47 – França 00 x 29 Nova Zelândia

Classificação final do Torneio Feminino

1 Nova Zelândia

2 França

3 Austrália

4 Estados Unidos

5 Espanha

6 Irlanda

7 Canadá

8 Rússia

9 Inglaterra

10 Japão

11 Fiji

12 China

13 Brasil

14 África do Sul

15 Papua Nova Guiné

16 México

