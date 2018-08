No mundo do Rugby, sempre teremos uma clássico entre Austrália e Nova Zelândia. O confronto entre Wallabies e All Blacks respectivamente é chamado de Bledisloe Cup. Desde de 2002, os neozelandeses vencem o confronto direito contra os australianos. Mas nesse ano de 2018 terá um contorno especial.

De um lado, estará o australiano Israel Folau. Ele teve que lidar com uma suspensão por fazer declarações homofóbicas em seu perfil no Instagram e quase teve o seu contrato suspenso pela federação australiana.

No outro lado, estará o neozelandês Sonny Bill Williams em seu apogeu técnico e considerado um dos pilares dos All Blacks e será essencial para a renovação da equipe visando a copa do mundo de 2019.

Mas australianos e neozelandeses veem tal confronto como uma forma de resolver suas diferenças políticas como o caso da deportação de prisioneiros neozelandeses pela Austrália junta com a recusa de Canberra de autorizar o envio de refugiados que estão em seus centros de detenção offshore na Papua Nova Guiné e a ilha de Nauru para a Nova Zelândia.

Muitos australianos que são oposição ao governo do premiê liberal Malcolm Turnbull querem uma derrota dos Wallabies com o direito a Haka como uma forma de respeito aos direitos humanos. Algo que é ignorado pelo primeiro-ministro e o controverso ministro do interior Peter Dutton.

Isso explica a ansiedade da Bledisloe Cup.

Histórico da Bledisloe Cup

All Blacks – 46 títulos, 98 vitórias

Wallabies – 12 títulos, 36 vitórias

Escrito por: César Augusto, publisher do Planeta Rugby