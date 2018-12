Nos dias 8 e 9 de dezembro, a Cidade do Cabo, na África do Sul, será o palco da 2ª etapa da Série Mundial de Sevens, que largou no último fim de semana em Dubai, com título da Nova Zelândia.

A divisão dos grupos colocou frente a frente na África do Sul os rivais Boks e All Blacks, com o clima prometendo ferver no Cabo.

Para o torneio, os sul-africanos terão uniforme novo e mais que especial. Trata-se de uma homenagem a Nelson Mandela, falecido em 2013, mas que completaria neste ano 100 anos de idade. O “Uniforme Madiba” é inspirados nas camisas que Mandela costumava usar e o jogo com os All Blacks Sevens calhou perfeitamente para a homenagem.

HSBC Sevens World Series 2018-19 – Série Mundial de Sevens – 2ª etapa, na Cidade do Cabo, África do Sul

Grupo A: Nova Zelândia, África do Sul, Samoa e Zimbábue

Grupo B: Estados Unidos, Argentina, Espanha e Japão

Grupo C: Inglaterra, Fiji, França e Quênia

Grupo D: Austrália, Escócia, Canadá e Gales

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Nova Zelândia 22 22 Estados Unidos 19 19 Inglaterra 17 17 Austrália 15 15 Fiji 13 13 África do Sul 12 12 Escócia 10 10 Argentina 10 10 Samoa 8 8 França 7 7 Canadá 5 5 Espanha 5 5 Gales 3 3 Japão 2 2 Quênia 1 1

- 1ª ao 4º colocados = classificados aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020

- 15º colocado = rebaixamento;

PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.