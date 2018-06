O Campeonato Francês é a liga mais rica do mundo, recheada de clubes milionários com muitos craques internacional. Porém, o formato de disputas do Top 14 permite clubes mais modestos chegarem longe, se bem montados e com conjunto forte. E nesta temporada o Castres provou isso. Dono do apenas 11º maior orçamento entre os 14 times da liga e sem estrelas de peso internacional, o poderoso e tradicional clube da pequena cidade de Castres, de apenas 43 mil habitantes, subiu no lugar mais alto da França pela segunda vez na década, derrotando na finalíssima o galático Montpellier em Paris por 29 x 13. Uma aula.

O Castres se beneficiou do regulamento do Top 14. O clube acabou apenas na 6ª posição na temporada regular, 13 pontos abaixo do melhor time, justamente o Montpellier. Mas, o mata-mata permitiu ao Castres alcançar a taça com uma desempenho inspirador, liderado pelo capitão uruguaio Rodrigo Capó Ortega, pelo scrum-half sul-africano (naturalizado francês) Rory Kockott e pelo abertura argentino Benjamin Urdapilleta.

O jogo começou bastante parelho, com os dois times trocando penais. Os olhos estavam sobre as estrelas do Montpellier, que fora a campo com os irmãis Bismarck e Jannie Du Plessis na primeira linha, o centro sul-africano François Steyn, o scrum-half também sul-africano Ruan Pienaar (todos com história nos Springboks), o abertura neozelandês (All Black) Aaron Cruden, o ponta demolidor fijiano Nemani Nadolo e franceses como o oitavo Louis Picamoles e o ponta Benjamin Fall. Mas, a forte defesa do Castres falou alto, com um desempenho impressionante de 98% de acertos nos tackles no primeiro tempo. O Castres retirou a posse de bola do Montpellier, abriu 12 x 06 com Urdapilleta chutando 4 penais e, no minuto final antes do intervalo, as fases foram bem trabalhadas e o fullback Dumora achou o espaço para mergulhar para o primeiro try do jogo, abrindo 19 x 06.

A pressão da responsabilidade e a considerável desvantagem para retirar no segundo tempo pesaram sobre o Montpellier, que jamais foi campeão francês. O azuis pressionaram mas demoraram a pontuar e somente chegar ao try após Jacquet receber amarelo aos 54′, deixando o Castres com 14 homens. No scrum seguinte, a formação do Montpellier atropelou e conquistou o penal try que reduziu o placar para 19 x 13. Porém, mesmo com um homem a menos, o Castres foi hábil e arrancou um penal para Urdapilleta mexer no placar outra vez, abrindo mais de um try de frente. Isso pesou contra o Montpellier.

Nos minutos finais, o Castres soube ainda fazer seu segundo try para erguer a taça, com Sitiveni Mafi rompendo no pick and go. Festa do Castres Olympique, dono do Bouclier de Brennus (o troféu de campeão francês) pela quinta vez em sua história.



13 29

Montpellier 13 x 29 Castres, em Paris

Lista de campeões da era profissional (desde 1996)

7 títulos – Toulouse

6 títulos – Stade Français

3 títulos – Biarritz

2 títulos – Castres e Clermont

1 título – Perpignan, Racing e Toulon

Lista de campeões (amadores e profissionais)

19 títulos – Toulouse

14 títulos – Stade Français

11 títulos – Béziers

9 títulos – Bordeaux

8 títulos – Agen e Lourdes

7 títulos – Perpignan

6 títulos – Racing

5 títulos – Biarritz e Castres

4 títulos – Toulon

3 títulos – Bayonne e Pau

2 títulos – Clermont, Lyon, Narbonne e Tarbes

1 título – Grenoble, Montauban, Mont de Marsan, La Voulte, Vienne, Carmaux, Quillan, FC Lyon* e Olympique Pantin* (* extintos)