ARTIGO COM VIDEOS – O papai Noel chegou mais cedo na França com as equipes colocando em campo as recém-contratadas estrelas da copa do mundo, uma verdadeira seleção do hemisfério sul fez sua estreia nesse final de semana. Eben Etzebeth, Pablo Matera, Ben Smith e Handré Pollard vestiram suas respectivas camisas pela primeira vez, com resultados muito diferentes. Em campo o torneiro tem um novo líder com o Bordeaux (1º) vencendo em casa o La Rochelle (9º) se aproveitando da derrota fora de casa do Lyon (2º) para o Castres (11º).

O campeonato tem um novo líder, se aproveitando da derrota do Lyon, o Bordeaux fez valer o fator casa vencendo o clássico regional diante do La Rochelle por 20 a 15. Os mais de 38 000 torcedores que desafiaram a chuva e empurraram a equipe viram um time pragmático que conseguiu lidar melhor com as condições climáticas. O time da terra dos vinhos se mantem invicto em casa e agora isolado na liderança. Do lado dos atlânticos chamou a atenção a primeira partida como titular do abertura Jules Plisson, que de casa nova parece ter reencontrado o rugby que o levou a ser considerado uma das grandes revelações do rugby francês.

O Lyon viajou para enfrentar o Castres voltando para casa derrotado por 29 a 12, em uma partida que foi completamente dominado, perdendo a primeira colocação para o Bordeaux. O resultado acende a luza amarela na equipe que perdeu seis dos últimos oito jogos, considerando o nacional e o europeu, e parece estar perdendo o ritmo, ainda mais preocupante é que com a suas estrelas em campo Toulon e Toulouse começam a crescer na competição.

Na despedida de Mourad Boudjella, polêmico dono da equipe, que agora se afasta do controle da equipe, o Toulon (3º) teve uma demonstração de gala, atropelando em casa o Clermont (7º) por 41 a 19. Destaque para a estreia do segunda linha campeão do mundo Eben Etzebeth que anotou sue try logo aos 4’ do primeiro tempo em uma interceptação, mostrando que tem tudo para liderar esse time. Para o Clermont uma partida pífia com o time completamente dominado.

O Stade Français (14º) jogou em casa com a obrigação de vencer, correndo o risco de se afundar ainda mais na tabela, do outro lado um adversário direto na luta contra o rebaixamento a Section Paloise (12º). No final os parisienses levaram a melhor, mesmo jogando mal, vencendo por 21 a 18, o resultado é um alivio para o time da capital, agora a três pontos do penúltimo colocado (lembrando que o 13° joga uma repescagem contra o vice da segunda divisão). Uma vitória importante também para o moral da equipe, que teve a estreia do asa argentino Pablo Matera. Os visitantes tem muito o que se arrepender principalmente pela estreia desastrosa do ponta ex-All Black Bem Smith, expulso aos 10’ da segunda etapa por levantar o cotovelo da na hora do contato.

Mais um derby regional mais uma vitória do Toulouse (3º) que despachou fora de casa o primo pobre Agen (13º) por 13 a 8. Os occitanos seguem e alta mostrando muita maturidade para superar a forte chuva, que prejudicou o jogo rápido de passes da equipe, destaque para o centro Romain Ntamack, jogando muito e cada vez mais um dos líderes da equipe. O resultado mostra o bom momento do time invicto na copa europeia e crescendo na competição nacional.

O Montpellier (5º) colocou em campo sua grande contratação o abertura campeão do mundo Handré Pollard, ainda sem ritmo de jogo, mas não foi suficiente para vence em Paris o Racing (10º), que sai de campo com a vitória por 29 a 25. Um jogo ruim na primeira etapa teve os donos da casa se aproveitando da indisciplina dos adversários para vencer uma partida equilibrada, graças principalmente a precisão do abertura escocês Finn Russell. O Montpellier segue sem vencer fora de casa e tem de se contentar com o ponto bônus defensivo.

Esse fim de semana teve o duelo dos recém-promovidos. Brive (6º) e Bayonne (8º) fizeram um jogo no País Basco com muita chuva e vento, que prejudicou ambas as equipes e contribuiu para o empate em 6 a 6. O resultado marca a perda de ímpeto dos bascos, que chegaram a sonhar com a liderança no começo da competição e agora veem a zona de rebaixamento mais próxima.

Top 14 – Campeonato Francês 2019-20

Castres 29 x 12 Lyon

Racing 29 x 25 Montpellier

Bayonne 6 x 6 Brive

Agen 8 x 13 Toulouse

Stade Français 21 x 18 Pau

Bordeaux 20 x 15 La Rochelle

Toulon 41 x 19 Clermont

Clube Cidade Jogos Pontos Bordeaux-Bègles Bordeaux 11 38 Lyon Lyon 11 35 Toulon Toulon 11 29 Toulouse Toulouse 11 28 Montpellier Montpellier 11 25 Brive Brive-la-Gaillarde 11 24 Clermont Clermont-Ferrand 11 24 Bayonne Bayonne 11 23 La Rochelle La Rochelle 11 23 Racing Paris 11 23 Castres Castres 11 23 Pau Pau 11 22 Agen Agen 11 17 Stade Français Paris 11 14

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto