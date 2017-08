ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 14 está de volta. O campeonato mais rico do mundo retorna para mais uma temporada de muito rugby, com as equipes mais uma vez contratando pesado e colocando em campo o melhor do rugby mundial. O Montpellier (1º), mais uma vez contratou pesado e segue em busca do primeiro título, atropelando em casa o recém promovido Agen (14º), conquistando o único ponto bônus da rodada. O atual campeão Clermont (10º) já teve a faixa carimbada perdendo fora de casa para o Bordeaux (5º). A decepção da rodada ficou por conta do Stade Français (11º) que perdeu em Paris para o Lyon (3º), prenuncio de uma temporada difícil para o time de rosa.

O Montpellier, com a profissionalização do rugby, passou de uma equipe sem expressão para uma das forças do rugby francês, sendo uma das equipes mais ricas do mundo. O investimento, porém ainda não trouxe os resultados esperados, e a equipe ainda busca seu primeiro título francês. Esse ano não foi diferente e a equipe se reforçou pesado e a estreia não poderia ser melhor com o time batendo em casa o humilde Agen por 48 a 19, com destaque para o abertura e All Balck Aaron Cruden que fez sua estreia. O Outro grande milionário, o Toulon (2º), depois de uma temporada apagada foi às compras e com suas estrelas em campo não teve dificuldades para bater em casa o Pau (13°) por 41 a 14, com o estreante, o ponta inglês, Chris Ashton anotando duas vezes.





O atual campeão Clermont viajou para terra dos vinhos e não teve vida fácil, sendo batido pelo Bordeaux por 32 a 25. Os donos da casa não se reforçaram como os outros, mas possuem uma equipe de qualidade e fizeram uma segunda etapa surpreendente se aproveitando do cansaço dos visitantes que parecem ainda está em ritmo de pré-temporada, enquanto o isso a surpresa da temporada passada, o La Rochelle (4º) manteve o ritmo e conquistou uma importante vitória fora de casa diante do Brive (12º) por 19 a 10. O jogo não foi dos mais bonitos e mostra a continuidade do projeto dos atlânticos, que sem recursos para competir com os gigantes, apostam em um jogo eficiente e de muita entrega.





As equipes de Paris estrearam em casa e tiveram uma rodada oposta: o Racing (6º) bateu o Castres (9º) por 25 a 21 na melhor partida da rodada. Os parisienses não jogaram bem, mas tiveram a força para superar um déficit de 15 pontos e virar nos minutos finais. O Stade Français por outro lado decepcionou mais uma vez, como tem feito nas ultimas temporadas, foi batido pelo Lyon por 16 a 25 em um jogo que os visitantes dominaram. A equipe de Lyon se reforçou e não pretende ser coadjuvante essa temporada fazendo uma estreia de gala.





O Toulouse (7º), maior campeão francês, vem da pior temporada de sua história, além de passar por uma grande crise de identidade, o time se reformulou para essa temporada, dispensando muitos jogadores e, ao que tudo indica apostando na base, tradicionalmente seu ponto forte, nessa temporada a equipe viajou e arrancou um empate diante do recém-promovido Oyonnax (8º), um resultado bom se considerarmos as dificuldades de se jogar fora de casa no Top 14.





Grenoble e Colomiers no topo da segunda divisão

Na Pro D2, apenas dois times venceram pela segunda vez na segunda rodada. O Grenoble passou apertado pelo surpreendente Massy, 26 x 22, enquanto o Colomiers superou o forte Perpignan, 27 x 25. Já o Biarritz decepcionou caindo contra o fraco Carcassonne, 16 x 03, enquanto o Bayonne venceu sua primeira, 27 x 23 para cima do Béziers.





Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

Oyonnax 23 x 23 Toulouse

Racing 25 x 21 Castres

Montpellier 48 x 19 Agen

Stade Français 16 x 25 Lyon

Brive 10 x 19 La Rochelle

Bordeaux 32 x 25 Clermont

Toulon 41 x 14 Pau

Clube Cidade Jogos Pontos Montpellier Montpellier 1 5 Toulon Toulon 1 4 Lyon Lyon 1 4 La Rochelle La Rochelle 1 4 Bordeaux-Bègles Bordeaux 1 4 Racing Paris 1 4 Toulouse Toulouse 1 2 Oyonnax Oyonnax 1 2 Castres Castres 1 1 Clermont Clermont-Ferrand 1 0 Stade Français Paris 1 0 Brive Brive 1 0 Pau Pau 1 0 Agen Agen 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Carcassonne 16 x 03 Biarritz

Grenoble 26 x 22 Massy

Angoulême 10 x 13 Dax

Mont-de-Marsan 50 x 08 Narbonne

Montauban 12 x 12 Aurillac

Nevers 24 x 21 Vannes

Bayonne 27 x 23 Béziers

Colomiers 27 x 25 Perpignan

Clube Cidade Jogos Pontos Grenoble Grenoble 2 8 Colomiers Colomiers 2 8 Perpignan Perpignan 2 6 Massy Massy (Paris) 2 6 Montauban Montauban 2 6 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 2 5 Angoulême Soyaux-Angoulême 2 5 Béziers Béziers 2 5 Carcassonne Carcassonne 2 4 Biarritz Biarritz 2 4 Dax Dax 2 4 Nevers Nevers 2 4 Bayonne Bayonne 2 4 Vannes Vannes 2 2 Aurillac Aurillac 2 2 Narbonne Narbonne 2 1

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





