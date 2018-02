Na última reunião de 2017 do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Rugby, o Troféu Mundial M20 (World Rugby Under 20 Trophy) virou pauta, com a entidade pretendendo lançar candidatura para o Brasil receber o torneio em 2019.

O interesse brasileiro se fortaleceu com uma reunião entre Eduardo Mufarej, presidente do Conselho da CBRu, e Agustín Pichot, vice presidente do World Rugby, a Federação Internacional.

O que é o Troféu Mundial M20? Trata-se da segunda divisão mundial do M20 masculino de XV, disputado todo ano envolvendo 8 seleções de todos os continentes (sendo sempre o país sede, a equipe rebaixada da primeira divisão do ano anterior e os melhores times de cada uma das 6 federações continentais). Acima do Trophy está o Championship, o Campeonato Mundial M20, que reúne as 12 melhores seleções M20 do planeta. O campeão do Troféu Mundial M20 é promovido para o Campeonato Mundial no ano seguinte.

A edição de 2018 do Troféu Mundial ainda não tem local definido.