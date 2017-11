Nessa sexta e sábado, dias 17 e 18 de novembro, a cidade de Los Angeles, no Chile, receberá o 1º Campeonato Latino Americano de Rugby League, o rugby de 13 jogadores. A competição será disputada em 2 dias no formato de rugby 13, com as semifinais ocorrendo na sexta-feira e a final no sábado.

O Brasil pela primeira vez terá uma representação na competição. Apesar da modalidade ainda não contar com prática regular no país e de não ter uma federação oficial, um grupo de entusiastas montou uma seleção, baseada em atletas do São Lourenço Rugby Clube, de Minas Gerais, e com jogadores do Paraná, Rio de Janeiro também, embarcará na aventura de formar o primeiro selecionado nacional.

O jogo inaugural será entre Argentina e Colômbia às 16h00, hora local, enquanto o Brasil encara o Chile, às 17h40 – 18h40, hora de Brasília.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 17 de novembro

17h00 – Argentina x Colômbia

18h40 – Chile x Brasil

Sábado, dia 18 de novembro

17h00 – 3º lugar

19h00 – Final

Brasil:

AMORIM FILHO, Mauro

BATISTA, João

CÂNDIDO SILVA, Vinicius

DA FONSECA, Cardoso Elias

DA SILVA, João Pedro

DA VITORIA FERREIRA, Caio

DE ARAUJO, Murillo

DOS SANTOS, Clayson

FERNANDES, Earle

FIAMONCINI JUNIOR, Arestides

FROES CANEIRO, Gilberto

FROES CARNEIRO, Hugo

GRAEF RIBEIRO, Gabriel

PEREIRA DE FARIA, Liniker

ROCHA ARANTES, Alexandre

ROSA SILVA, Carlos

SILVA GARROS, Gabriel

VINAS VIEIRA, Lucas