No último sábado, um grupo de atletas brasileiros se deslocou à Argentina para a disputa do Seven Regional Zicosur, que é o sevens da zona de integração continental do Oeste e Sul da América do Sul (Zicosur).

O Brasil não foi representado pela CBRu, tendo um time formado por jogadores que já não estão mais nos Tupis. Entre os destaques do torneio esteve a primeira participação de uma seleção da Bolívia, que se prepara para os Jogos Sul-Americanos de 2018.

“Fomos como um grupo de amigos para representarmos o Brasil. Todos já nos conhecíamos mas a maioria nunca havia jogado junto. Fomos convidados pelo Erick, do Band, e tivemos todo apoio da organização do torneio”, comentou Daniel Gregg, ex Tupis. “Os jogos foram muito bons e de alto nível Nossa vitória sobre a Bolívia foi larga e sem duvida foi o jogo mais divertido! Toda organização do torneio foi muito boa, com um ambiente típico de rugby argentino, com churrasco e fernet”, falou o jogador do Niterói. “Esperamos participar novamente ano que vem”.

Uruguai e Chile estiveram no torneio com suas seleções testando atletas para o Circuito Sul-Americano. Os Teros foram à final, mas caíram contra a seleção provincial argentina de Tucumán.

Uruguai 33 x 00 Brasil Zicosur

Brasil Zicosur 12 x 19 Cuyo

Brasil Zicosur ? x ? Tucumán Invitación

Brasil Zicosur 29 x 05 Bolívia – Semifinal Taça Bronze

Brasil Zicosur: Daniel Gregg (Niterói), Robledo Veiga (Niterói), Facundo Flores (Farrapos), Stefano Padilla (Curitiba), Gabriel Domingues (Curitiba), Yan Machado (Curitiba) e José Roberto Pedroza (Band Saracens);