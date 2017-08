ARTIGO COM VÍDEOS – A NRL, o Campeonato Australiano de Rugby League, tem apenas 3 rodadas pela frente até o fim de sua temporada regular. E apenas o Melbourne Storm está já matematicamente assegurado no mata-mata. Nada menos que 5 dos tipos do G8 perderem e o campeonato ganhou ânimo extra na reta final.

O Storm foi um que triunfo sobre outro concorrente ao mata-mata, batendo o então vice líder Sydney Roosters por 16 x 13, com Stimson fazendo o try da vitória aos 77′, e derrubou os tricolores para o terceiro posto. O segundo colocado agora é o Brisbane Broncos, que venceu duelo direto pela classificação contra o Cronulla Sharks, 32 x 10 contundentes.

Em outro duelo interno do G8, o Penrith Panthers bateu o North Queensland Cowboys por 24x 16 e complicou a vida do campeão de 2015, ao passo que o nono colocado St. George Illawarra Dragons atropelou por 42 x 16 o Gold Coast Titans e encostou no G8 de vez. Já o Manly Sea Eagles lamentou derrota por 30 x 26 para o eliminado Wests Tigers, com try polêmico no lance final, enquando o Parramatta Eels fez pior e caiu em casa para o lanterna Newcastle Knights, 29 x 10.

Na Inglaterra também teve rodada da Super League e o Castleford Tigers já está assegurado nas semifinais ao vencer o Salford Red Devils por 23 x 04.

NRL – Campeonato Australiano de Rugby League

Rabbitohs 28 x 14 Bulldogs

Eels 10 x 29 Knights

Broncos 32 x 10 Sharks

Dragons 42 x 16 Titans

Storm 16 x 13 Roosters

Panthers 24 x 16 Cowboys

Warriors 16 x 36 Raiders

Wests Tigers 30 x 26 Sea Eagles

Clube Cidade Jogos Pontos Melbourne Storm Melbourne 21 38 Brisbane Broncos Brisbane 21 32 Sydney Roosters Sydney 21 32 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 21 30 Parramatta Eels Sydney 21 30 Penrith Panthers Sydney 21 28 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 21 28 North Queensland Cowboys Townsville 21 28 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 21 26 Canberra Raiders Canberra 21 24 South Sydney Rabbitohs Sydney 21 20 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 21 18 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 21 18 Gold Coast Titans Gold Coast 21 18 Wests Tigers Sydney 21 16 Newcastle Knights Newcastle 21 14

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Salford 04 x 23 Castleford

St. Helens 06 x 08 Hull

Wigan 18 x 04 Huddersfield

Wakefield 38 x 06 Leeds

Clubes Cidade Jogos Pontos Castleford Tigers Castleford 25 42 Leeds Rhinos Leeds 25 32 Hull FC Kingston-upon-Hull 25 31 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 25 28 St. Helens Saints St. Helens 25 27 Salford Red Devils Salford 25 26 Wigan Warriors Wigan 25 25 Huddersfield Giants Huddersfield 25 23

Vídeos

NRL

















Super League









Foto: Brisbane Broncos