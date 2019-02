ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby norte-americana viveu nesse fim de semana sua 2ª rodada e o campeão de 2018, o Seattle Seawolves, foi derrotado, no jogo destaque da jornada.



O embate foi com o San Diego Legion, na Califórnia, e a vitória dos californianos foi no detalhe, 17 x 13, com um penal try e outro try de Mike Te’o na primeira etapa.



Já o vice campeão Glendale Raptors também caiu, 40 x 31, em um jogão fora de casa contra o agora líder New Orleans Gold. Chuva de tries com 5 tries para cada lado. Taylor Howden foi destaque no Gold com 2 tries e Will Munro pelos Raptors com outros 2.



E o Utah Warriors, time do Tupi Josh Reeves, fez sua estreia, fora de casa, vencendo o Austin Elite por 17 x 09. Tries para os Warriors apenas no primeiro tempo, com Awara Elkington e Lance Williams.



Houston, Toronto e New York folgaram na rodada.

Major League Rugby – Liga profissional da América do Norte

- Continua depois da publicidade -

Austin 09 x 17 Utah

New Orleans 40 x 31 Glendale

San Diego 17 x 13 Seattle

Time Cidade Jogos Pontos New Orleans Gold New Orleans 2 10 San Diego Legion San Diego 2 5 Seattle Sunwolves Seattle 2 5 Utah Warriors Salt Lake City 1 4 United New York Nova York 1 4 Houston SaberCats Houston 1 4 Toronto Arrows Toronto (Canadá) 1 2 Glendale Raptors Glendale/Denver 2 2 Austin Elite Austin 2 1

3ª rodada

Dia 08/02 – Austin x Toronto

Dia 09/02 – San Diego x Houston

Dia 10/02 – New Orleans x Seattle