O World Rugby, a federação internacional, anunciou os calendários para a temporada 2018-19 da Série Mundial de Sevens, tanto para o circuito masculino como para o feminino.

Entre os homens, o circuito segue igual, com 10 torneio, de dezembro a junho, com as mesmas sedes da última temporada. Entre as mulheres haverá novidade, com o circuito voltando a ter 6 etapas – 1 a mais que em 2017-18. A novidade será a primeira etapa feminina, que será em outubro, nos Estados Unidos (no Infinity Park, na Grande Denver, casa do rugby do país).

Série Mundial de Sevens Feminina 2018-19

Etapa 1 – Glendale (Denver), Estados Unidos – dias 20 e 21 de outubro de 2018

Etapa 2 – Dubai, Emirados Árabes Unidos – dias 29 e 30 de novembro de 2018

Etapa 3 – Sydney, Austrália – dias 1º a 03 de fevereiro de 2019

2ª divisão – Hong Kong, Hong Kong (China) – dias 05 a 07 de abril de 2019

Etapa 4 – cidade a definir, Japão – dias 20 e 21 de abril de 2019

Etapa 5 – Langford (Victoria), Canadá – dias 11 e 12 de maio de 2019

Etapa 6 – Paris, França – dias 31 de maio a 3 de junho de 2019

Série Mundial de Sevens Masculina 2018-19

Etapa 1 – Dubai, Emirados Árabes Unidos – dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2018

Etapa 2 – Cidade do Cabo, África do Sul – dias 08 e 09 de dezembro de 2018

Etapa 3 – Hamilton, Nova Zelândia – dias 26 e 27 de janeiro de 2019

Etapa 4 – Sydney, Austrália – dias 02 e 03 de fevereiro de 2019

Etapa 5 – Las Vegas, Estados Unidos – dias 1º a 03 de março de 2019

Etapa 6 – Vancouver, Canadá – dias 09 e 10 de março de 2019

Etapa 7 – Hong Kong, Hong Kong (China) – dias 05 a 07 de abril de 2019

2ª divisão – Hong Kong, Hong Kong (China) – dias 05 a 07 de abril de 2019

Etapa 8 – Singapura, Singapura – dias 13 e 14 de abril de 2019

Etapa 9 – Londres, Inglaterra – dias 25 e 26 de maio de 2019

Etapa 10 – Paris, França – dias 1º e 02 de junho de 2019