Depois das duas principais copas europeias de clubes, a Champions Cup e a Challenge Cup, terem seus grupos para a temporada 2017-18 confirmados, foi a vez agora do Continental Shield ter suas chaves.

O Continental Shield é a terceira copa europeia, reunindo clubes do Eccellenza italiano e os campeões das principais ligas menores da Europa. O torneio corre em paralelo à Champions Cup e à Challenge Cup, tendo data de início para outubro. Para este ano, 8 clubes estarão na primeira fase, sendo 4 italianos, 1 romeno, 1 georgiano, 1 alemão e 1 português, com os belgas e espanhóis tendo desistido da disputa. Apenas o campeão de cada grupo avançará às semifinais para enfrentar os dois gigantes russos Yenisei e Krasny Yar, campeã e vice do Continental Shield do ano passado, que disputarão neste ano a Challenge Cup. Os vencedores das semifinais garantirão vaga na Challenge Cup 2018-19 e farão a grande final do Continental Shield em Bilbao, na Espanha, junto das finais da Champions Cup e da Challenge Cup.

O CDUL, representante português, e o Batumi, da Geórgia, são as duas novidades, pois os dois países não tiveram representantes na última edição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grupo A: Rovigo (Itália), Viadana (Itália), Timisoara Saracens (Romênia) e Heidelberg RK (Alemanha);

Grupo B: Calvisano (Itália), Petrarca Padova (Itália), Batumi (Geórgia) e CDUL (Portugal);

Foto: CDUL – © João Peleteiro http://www.jp-rugby.com/gallery/